La revelación sobre el doping de Diego Maradona en el Mundial 94

Bolotnicoff, quien por ese entonces era representante de Maradona, disparó contra la Asociación del Fútbol Argentino presidida por Julio Humberto Grondona. "Sólo nosotros respaldábamos a Diego, porque la AFA estaba alineada con la FIFA", sentenció en diálogo con Infobae.

El 25 de junio de 1994, Argentina derrotaba 2-1 a Nigeria con un doblete de Claudio Caniggia, y al finalizar el partido, Diego era retirado tomado de la mano por una enfermera que lo llevó a hacer un control antidoping sorpresa. Dos días después, y para la sorpresa del mundo, el test dio positivo de efedrina, una sustancia prohibida por el reglamento, y que Pelusa había ingerido por un error de Daniel Cerrini, su preparador físico personal.

daniel bolotnicoff.jpg Daniel Bolotnicoff, representante de futbolistas.

El agente, que al día de hoy sigue representando futbolistas, recordó cronológicamente cómo se dieron los hechos y detalló: "A Los Ángeles viajamos cuatro representantes de la AFA: yo, Roberto Peidró (segundo médico del plantel), Santiago Agricol de Bianchetti (abogado de la AFA) y David Pintado (dirigente de River). Intentamos trazar una estrategia sobre qué hacer o qué dejar de hacer, pero el camino a LA fue directo a la contraprueba, sin la posibilidad de hablar y sin un plan de la AFA ni nada".

Y siguió: "En el momento de la contraprueba había un cartelito en el frasco. No parecía una irregularidad, no es que estaba adulterado, pero ese cartelito no debía estar allí. Entonces nosotros pedimos un cuarto intermedio y pensábamos mantenerlo para que fuera largo para después poder anular todo el procedimiento. Fuimos a una habitación y a los veinte minutos nos dijeron 'vengan, no se acepta el cuarto intermedio, y esto se va a resolver ahora'".

Luego, Bolotnicoff agregó que volvieron a Dallas para intentar pelear una anulación de la prueba producto de ese escrito en el frasco que no debía estar allí. "Me voy a verlo a Grondona y le pido el acta de suspensión de Diego para apelarla, para meter un recurso, y ahí Grondona me dice que no, que no hay ninguna suspensión. '¿Cómo que no hay ninguna suspensión?', le pregunté, y me dijo 'no, yo lo retiré del equipo'. Como dijo Diego, nos cortaron las piernas a todos, porque no podíamos hacer nada", añadió.

La versión oficial cuenta que Joao Havelange y Joseph Blatter, cabezas de FIFA en ese entonces, habían amenazado con expulsar a la Selección Argentina de la Copa del Mundo, y que Grondona negoció la separación de Diego para que la Albiceleste pueda seguir compitiendo. Pero siempre quedaron suspicacias al respecto.

Además, apuntó también contra David Pintado -al igual que lo había hecho hace algunos años Roberto Peidró-, quien no colaboró para impedir la sanción, y cerró: "La AFA se alineó a la oficialidad, para decirlo con claridad. Era la AFA, la FIFA, y nosotros, tratando de defender al jugador. Terminó, evidentemente, negociando con la FIFA de que si no había discusión y lo retiraba a Diego, no pasaba nada. Evidentemente, negoció eso".