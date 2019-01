Otra vez violencia en el Ascenso: se suspendió Talleres (RE)-Español

El partido solamente pudo disputarse durante 12 minutos, porque el árbitro Germán Bermúdez se vio obligado a detenerlo, cuando desde fuera del estadio empezaron a escucharse detonaciones de balas de goma.

Los enfrentamientos se produjeron en la intersección de la calle Timote con la avenida Rosales, cuando un grupo de hinchas quiso ingresar por la fuerza a la cancha, siendo dispersados por los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En principio circuló que se trataba de seguidores del equipo local, aunque luego se señaló que eran hinchas de Español, que mantienen una vieja amistad con los de Talleres.

"El partido se suspende porque el jefe del operativo policial no da garantías como para que se juegue por lo que pasa afuera de la cancha", explicó Bermúdez a la señal de cable TyC Sports.

A pesar de la firme decisión tomada por el juez, los jugadores de ambos conjuntos intentaron torcerle la voluntad. Lo mismo buscó el presidente de la entidad local, Alejandro Freije, quien admitió que "se escucharon balas de goma afuera, pero la situación está tendiendo a normalizarse", en un momento en el que la gresca iba disminuyendo.

Lo cierto es que el árbitro se mantuvo en contacto con el jefe del operativo policial, quien no sólo no le otorgó las garantías suficientes para seguir sino que también advirtió un tema no menor: cuánto más se demorara la reanudación, el partido podía llegar a terminar en horario nocturno, con poca luz, y con el consabido peligro que ello podría acarrear. De este modo, Bermúdez reafirmó su postura y suspendió el partido. El Tribunal de Disciplina de AFA resolverá cuándo continuará.

En el otro encuentro de la jornada, Atlanta (39 puntos) logró remontar una desventaja de dos goles y finalmente empató 2-2 como visitante de Tristán Suárez (27), para quedar a tres unidades del líder Barracas Central. Luis López (Pt. 5m.) y Enzo Trinidad (Pt. 39m.) marcaron para el equipo de Ezeiza, mientras que los de Villa Crespo igualaron la pizarra con sendas conquistas de Ignacio Colombini (Pt. 43m. y St. 42m.). Mañana cerrarán la fecha Defensores-Unidos- UAI Urquiza, Colegiales- Acassuso (ambos a la 17) y Almirante Brown-Estudiantes de Buenos Aires (17.05).

Posiciones: Barracas Central 42 puntos; Estudiantes 40; Atlanta 39; Acassuso 35; Riestra 32; All Boys 29; Tristán Suárez y Almirante Brown 27; UAI Urquiza 26; Defensores Unidos 25; Colegiales y Flandria 23; Fénix 22; J. J. Urquiza 21; San Telmo 20; Sacachispas 19; Comunicaciones 17, San Miguel 16; Talleres RE (a) y Español (a) 14.

(a) tienen su partido suspendido por incidentes fuera de la cancha, cuando empataban sin goles a los 12 minutos del primer tiempo.