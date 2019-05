Otro bochorno en el fútbol del Interior: un equipo abandonó por los fallos del árbitro

San Martín protestó por el supuesto desempeño parcial del árbitro Bazán, oriundo de la localidad catamarqueña de Tinogasta, que convalidó los dos primeros goles de Peñarol, ambos convertidos por Gustavo Pereira, en situaciones -por lo menos- dudosas.

En la primera anotación del equipo sanjuanino hubo una falta previa de Gabriel González sobre el arquero Damián Cebreiro no sancionada. Y el segundo tanto del elenco local se concretó, luego de que el goleador Pereira partiera en posición adelantada.

Región Cuyo: Sp. Peñarol de San Juan 3 (Pereira -2- y Facundo González)-San Martín de Mendoza 0 (suspendido a los 29 del segundo tiempo). Clasificado: Peñarol. Región Patagónica: Boxing Club de Río Gallegos 3 (Enzo Fernández, Montero de penal y Castro)-CAI de Comodoro Rivadavia 0. Clasificado: Boxing Club. Región Litoral Sur: Achirense de Entre Ríos 2 (Bravo y Herrera de penal)-Ben Hur de Rafaela 1 (Mathier de penal). Clasificado: Achirense (4-2 por penales). Región Litoral Norte: Guaraní A.Franco 1 (Gabriel Díaz)-Sol de América de Formosa 1 (Filipigh). Clasificado: Guaraní (5-4, por penales). Región Norte: Central Norte (Salta) 0-Ñuñorco de Tucumán 0. Clasificó: Central Norte. Región Centro (partido ida): Atenas Río IV 0, Gúemes de Santiago del Estero 1 (Montiglio).

Los cuatro cruces por los ascensos al Federal serán: Boxing Club vs. Círculo Deportivo N.Otamendi; Independiente de Chivilcoy vs. Peñarol (San Juan), Atenas o Güemes vs. Achirense y Central Norte vs. Guaraní.

En los partidos de ida por la Reválida (semifinales), ayer: Deportivo Madryn 0, Alvarado de Mar del Plata 0 y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 0, San Jorge de Tucumán 3 (Peralta, 2 y Tapia, los goles). Las revanchas serán el próximo fin de semana, en el Minella de Mar del Plata y en Tucumán.