Pablo De Blasis es nuevo refuerzo de Gimnasia de La Plata

El volante de 35 años fue presentado de manera oficial como refuerzo Tripero en Estancia Chica, luego de la práctica del plantel profesional. Firmó un contrato por 18 meses, hasta diciembre del 2024, y llevará la camiseta número 10. Importante incorporación para el Tripero, que hace más de un año no sumaba refuerzos por su delicada situación económica.

De Blasis surgió de las Inferiores de Gimnasia, donde jugó 29 partidos y convirtió cuatro goles. En 2012 se fue libre al Asteras Tripoli griego, luego pasó por el Mainz alemán, y los clubes españoles Elche y Cartagena. En su carrera suma 52 tantos en 402 encuentros. El año pasado estuvo cerca de volver al Lobo pero el pase se cayó.

Embed Formado en la #FábricaDeJugadores, uno de los nuestros vuelve a casa



¡Bienvenido, @Pedb32 ! pic.twitter.com/KMyHJsP4Nh — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) July 19, 2023

Pablo de Blasis fue presentado en conferencia de prensa

“Mi idea es dejar todo en cada pelota como lo están haciendo. Eso es lo que transmiten. Y se nota que son un grupo muy unido. Me puso muy feliz verlo desde allá. Y ahora me pone muy feliz formar parte de eso”.

"Todavía no hablé nada con Chirola por respeto. El torneo está finalizando. Creo que lo más importante es poner el foco por parte del cuerpo técnico y Chirola. Que los chicos se sientan que la atención está ahí, que lo están haciendo muy bien. Ya habrá tiempo, poco, porque son dos torneos con poca diferencia, pero ya habrá tiempo para hablar de eso”.

“Una vez vi una serie y me quedó una frase, porque empezaba todos los capítulos con lo mismo: 'el que no conoce su historia está condenado a repetirla'. Para mí lo más fácil sería dar todas las explicaciones, pauta por pauta, de todas las cosas que pasaron. Y no lo voy a hacer. Creo que es un momento en que el club está haciendo un cambio histórico. Obviamente lo más fácil para mí sería la descarga, porque es la manera de dar mi versión, pero nunca me hizo falta. El tiempo siempre puso todo más o menos en su lugar".

F1aUdjIXwAEf3Kr.jfif

"Soy una persona tranquila. Se generaron un montón de cosas que no fueron verdad, pero no importa. Acá estamos para que esas mismas personas puedan venir y seguir ayudando al club y que crezcamos juntos, que es lo mejor que podemos hacer para de una vez por todas cambiar la historia y que estemos todos juntos”.

"Siento que por ahí no voy a tener ni que enseñar ni que dar el ejemplo de nada. Esto va a ser un proceso juntos. Y nos vamos a tener que acomodar de la mejor manera para ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Sí es verdad que cuando acumulás determinados partidos, te podés dar cuenta de situaciones antes o vas intuyendo cosas. O experiencias que viviste, que lógicamente a mí me sirvieron cuando yo era chico. Justo Chirola, Mariano (Messera), me marcaron y que me sirvieron para siempre. Más que nada estar en una posición tranquila y darle lo que ellos necesiten y que ellos me den a mí lo que yo necesito”.

“El objetivo es que tanto desde mi llegada, con los chicos que se queden y con los que están por venir, juntarnos lo más rápido posible, conocernos y tratar de ganar la mayor cantidad de puntos posible en un torneo que es cortito y en el que hay que dar lo mejor de nosotros. A medida que vayan pasando los partidos veremos para qué estamos. Pero en principio es tratar de hacer lo mismo en cualquier cancha. Esa es una mentalidad que se viene viendo pero que se puede seguir creciendo en ese aspecto. Y llevar a Gimnasia lo más alto posible”.

“Lo primero que espero es tratar de llegar de la mejor manera. Hay pocas semanas de adaptación y de preparación. Y después, intentar dar lo mejor de mí, como intenté hacerlo siempre. Que las cosas pueden salir o no, pero uno siempre va a tratar de dejar todo e intentar transmitir lo mejor que tiene. Esperando ese día con tranquilidad y tratando de prepararme de la mejor manera”.

Embed

"Sinceramente la sensación es mucho mejor de lo que esperaba, porque prácticamente desde que tengo conocimiento y mi papá me trajo a Estancia a los cuatro años, estaba igual a los 24 cuando me fui. Y venir y que haya tantos cambios, sí que en el medio estuvo lo del Campus, pero quedó reflejado que fue algo externo. Entonces que haya tantos cambios la verdad es que es un trabajo impresionante, y sobre todo en una época económica difícil del club y del país. Que esté tan enfocado en apuntarle a eso, habla muy bien porque conocen el camino. Están seguros de esos y están trabajando para que a futuro lleguen los frutos”.

“Las cosas salen de la mejor manera cuando todos están juntos: dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, hinchas. Cuando todo va para el mismo lado y con la misma fuerza, es mucho más fácil que salgan las cosas. El mensaje es ese. Creo que, estando lejos, me di cuenta de que se apoyó bastante y se pensó bastante en la situación en la que estaba el club. Y creo que alentaron como lo hicieron siempre. No creo que dejen de hacerlo. Que sigamos en esa sintonía y que estemos todos juntos para seguir creciendo”