Pablo Guiñazú renunció a su cargo tras solo seis partidos

El ex futbolista de Talleres de Córdoba e Independiente asumió hace seis fechas en el Decano luego de la salida de Omar De Felippe, pero en estas semanas no logró ganar ningún partido y acarrea una racha de cuatro derrotas.

Ayer, en el estadio José Fierro de San Miguel, Atlético fue goleado por 4 a 0 por el conjunto bonaerense Defensa y Justicia.

En la conferencia de prensa post partido, Guiñazu dijo que “no hay respuesta, no hay sensaciones. Me pongo los límites solo, entiendo de momentos, entiendo de situaciones, que se pueden revertir rápido o no. La sensación es de amargura y tristeza por los muchachos, porque los veo trabajar en el día a día. Si llego a decir doy un paso al costado, es dándole la derecha a los jugadores para que puedan revertir la situación”.

La Comisión Directiva del club tucumano no se había expedido aún sobre la situación, pero se espera que en las próximas horas anuncie un entrenador interino, ya que el equipo debe enfrentar a Unión, el lunes en Santa Fe.