El ex árbitro Pablo Lunati disparó en charla con POPULAR: "Es bochornoso del Nacional A para abajo". Y reveló que hubiera hecho en el lugar de Tobar en el River-Vélez.

El reconocido ex árbitro Pablo Lunati, que fue internacional de 2007 a 2012, disparó contra el arbitraje argentino al ser consultado por POPULAR: "Sin ninguna duda el está en el peor momento de los últimos 20 años. No es normal que Federico Beligoy, que es Secretario General, designe a los árbitros y trabaje para la patronal. O sea está sentado de los dos lados del escritorio. ¡Cómo va a ir bien el arbitraje! Es bochornoso en el Nacional y en el Federal A y B. En Primera no pueden, pero del Nacional para abajo...".