Pablo Solari, a corazón abierto: "No venía bien, perdí a mi abuela"

"Muy contento por la victoria y por volver a marcar", afirmó Solari, antes de abrir el corazón y revelar el mal momento personal que está atravesando. "Me pasaron muchas cosas juntas y por ahí en lo futbolístico no venía tan bien. Vengo hace un año mal por la muerte de mi abuela", contó. Aunque luego destacó que "si la metés estás feliz".

"Hay varias cosas que los futbolistas no hacemos ver. Yo estoy saliendo de un momento muy complicado, se me fue alguien muy importante en mi vida y se lo dedico a ella, que de arriba seguro me está apoyando. Yo me crié con ella, fue una pérdida muy importante", continuó el ex Colo Colo.

Y por último, Solari aseguró que sintió el gol como una revancha personal debido a una acción minutos antes en la que podía definir pero la pasó al medio y le regaló la pelota a Lucas Hoyos, arquero de la Lepra. "Me había quedado enroscado con esa jugada pero por suerte lo pudimos ganar con un gol mío", culminó.

La palabra de Leandro González Pírez

Sobre el triunfo: "Fue un partido bravísimo, ellos en esta cancha son muy buenos. Es un equipo que propone algo parecido a nosotros y lo hace de muy buena forma, sabemos cómo piensa y labura (Gabriel) Heinze. Lo jugamos como una final y por suerte, por intentarlo hasta el final, se nos dio el gol".

Sobre la rotación en el equipo que propuso Demichelis: "Estamos todos en la misma sintonía, los que no les toca jugar tanto entrenan igual o mejor que los que juegan, entonces cuando entran el equipo no se resiente. Por suerte hoy pudimos ganar con los jugadores que desde afuera nos aportaron muchísimo".

Sobre la valla invicta, la séptima al hilo en la Liga Profesional: "Se nos está dando muy seguido la valla en cero, trabajamos mucho para conseguirlo en la línea defensiva, para no cometer errores. Nos sentimos cómodos y le estamos dando tranquilidad al público".

Sobre su gran presente individual: "Uno siempre aportó e intentó sumar desde su lado. A veces las cosas no se dan pero hoy en día por suerte sí se me están dando y lo estoy disfrutando mucho".