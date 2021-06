Paolo Montero está ilusionado con el plantel de San Lorenzo

El uruguayo, de 49 años, asumió que deberá tener "coraje para arriesgar" en poner a los jóvenes, a los que después de dos entrenamientos al frente del grupo, vio que están "en el momento de jugar" en Primera División.

San Lorenzo regresó este jueves de las vacaciones con 34 jugadores en su plantel, de los cuales 21 fueron formados en sus divisiones inferiores.

"Los chicos se tienen que liberar y tener gente en el vestuario que les vaya marcando el camino. Deben entender que para llegar hay una sola manera: trabajando con humildad. Y también saber que hay que escuchar porque en este mundo, en el que va todo tan rápido, cada vez se escucha menos", argumentó Montero, de dilatada carrera en el fútbol.

"Siempre tuve la suerte de tener equilibrio, de no creérmela, de tener un entorno que te ayude a no creértela porque cuando sos joven te puede pasar. Como entrenador hoy me doy cuenta que las relaciones humanas son muy importantes", reflexionó en conferencia de prensa con el Nuevo Gasómetro a sus espaldas.

Montero se propuso crear un clima de trabajo de "alegría", algo que supo experimentar en su época de jugador: "Hay que generar ese ambiente para que el jugador quiera estar en los entrenamientos y no se quiera ir".

"Cuando pasé por acá, recuerdo que nos quedábamos tomando mate una hora después de las práctica. Antes de irme, le dije al presidente (Rafael) Savino: 'No vendas a nadie que San Lorenzo va a salir campeón' y al año siguiente vino Ramón Díaz y San Lorenzo salió campeón con casi los mismos jugadores".

"Las generaciones, en 15 años que pasaron, han cambiado mucho, pero yo no culpo a los jóvenes sino a los adultos por cómo los educan y les transmiten las cosas. Hay que saber transmitir lo que uno siente por este deporte", planteó.

"El jugador tiene que llegar con alegría, vivir el vestuario y entrenarse al máximo. Si uno tiene el sueño de llegar a las grandes ligas, qué mejor que jugar en San Lorenzo, que es uno de los cinco grandes del fútbol argentino, donde te ven en el mundo entero", demostró.

El uruguayo contó que fue ese el espíritu con el que afrontó la posibilidad de dirigir a San Lorenzo: "Estoy muy contento, lo estoy viviendo sin ninguna presión, tomando el día a día con mucha alegría".

Consultado por la dificultad de armar un equipo competitivo con recursos económicos acotados, el ex zaguero insistió en que San Lorenzo dispone de "jugadores de mucha calidad", aunque sí admitió que "quizás pueda faltar un poco de experiencia".

"Si toca jugar contra un equipo que tiene más calidad, eso se puede suplir con trabajo, orden, dinámica y esfuerzo", consideró.

Sobre esos pilares trabajará en la pretemporada que el plantel realizará en un hotel de Pilar: "Haremos muchos ejercicios con pelota pero no me olvido que los trabajos de correr sin pelota también son importantes porque te preparan psicológicamente. Correr solo es aburrido pero te prepara para dar más en ese momento del partido cuando estás cansado".

Montero admitió que mantuvo una conversación con el manager Mauro Cetto para "traer un arquero" ante la salida de José Devecchi, la inminente desvinculación de Fernando Monetti y la sola presencia de Sebastián Torrico, quien todavía no arregló la renovación de su contrato.

Por lo demás, "la llegada de refuerzos dependerá de los jugadores que se vayan", aclaró el uruguayo, que comenzó el ciclo con el regreso de un ídolo del club: Néstor Ortigoza.

"Lo vi muy motivado, con mucha energía. Es un referente del club y lo va a ser para los más jóvenes. Él tiene que transmitirles lo que significa ponerse la camiseta de San Lorenzo", destacó.

Montero inició su sexta experiencia como DT tras pasar por Peñarol de Montevideo (interino), Boca Unidos de Corrientes, Colón de Santa Fe, Rosario Central y Sambenedettese, del ascenso de Italia.