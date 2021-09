Paolo Montero planea un solo cambio para visitar a Central

A pesar de no dar indicios en los entrenamientos tácticos que se realizaron esta mañana en Ciudad Deportiva, el DT del ciclón parece tener todo planeado, con Bruno Pittón repitiendo la línea de tres en el fondo por la lesión de Cristian Zapata y con Uvita completando el tridente ofensivo junto a Ezequiel Cerutti y Franco Di Santo.

Cabe destacar que el ex delantero de Defensa y Justicia cumplió una fecha de suspensión por la roja que recibió contra Platense en Vicente López tras agredir al árbitro verbalmente en una de las últimas jugadas, insulto que el jugador luego ratificó en declaraciones posteriores y justificó que fue por el reclamo de una falta que él había cometido.

De esta manera, Uvita ya está disponible para integrar el once titular que viajará a Arroyito de cara al partido con el Canalla el próximo lunes desde las 18 horas. Aunque para volver tendrá que aguardar la decisión de Montero, que analiza su inclusión o la de Sabella, quien lo suplió contra La Academia.

Con algunos entrenamientos por delante, se espera que el equipo no cambie demasiado con respecto al clásico frente a Racing. Por eso, una probable formación iría con Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Alejandro Donatti, Pittón; Marcelo Herrera, Néstor Ortigoza, Siro Rosane, Nicolás Fernández; Uvita Fernández, Ezequiel Cerutti y Franco Di Santo.