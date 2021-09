Paolo Montero reconoció que sin los Romero "hay más armonía"

En una entrevista con ESPN, el entrenador reconoció que el ambiente es distinto, que hay "armonía" y que puede trabajar de otra manera sin la presencia de los paraguayos, con quienes "no tuvo ningún problema", aunque le "llamó la atención" el revuelo que causó haberlos sacado del equipo.

"No se me dificultó tenerlos. Con los Romero no tuve ningún problema. No me hago problema por sacar un jugador. El otro día saqué a Ortigoza, que ganó el titulo más importante del club, y no hubo ningún inconveniente. Cuando vos no trabajás con armonía, no laburás tranquilo. Yo siento que hay más armonía ahora en San Lorenzo sin los Romero, está más calmo", reveló el DT uruguayo.

En ese sentido, explicó lo siguiente: "En el lugar de trabajo tiene que haber armonía. Desde que yo llegué, no hubo esos privilegios de los que se había hablado antes con los Romero. Ni de parte mía, ni de la parte dirigencial. Pero se veía que no había una relación o armonía".

Por otra parte, admitió que le llamó mucho la atención cuando los sacó del equipo. "Nunca lo había vivido. Yo tuve la suerte de jugar con Trezeguet y Camoranesi, que fueron campeones del mundo, y también fueron al banco. No considero que se deba armar el revuelo que se armo acá en San Lorenzo cuando saque a los Romero".

Por último, en cuanto al momento que atraviesa el Ciclón, analizó: "Perdimos muy bien esos partidos. Fueron cuatro derrotas dolorosas, pero hemos crecido futbolísticamente contra Patronato y Platense. El clásico con Racing nos llega en un momento justo. Nos viene bien porque faltan muchas fechas y apuntamos al objetivo de los primeros días, que es clasificar como mínimo a la Sudamericana".

Embed #ESPNF360 "No había armonía". Así sentenció Paolo Montero a la relación del plantel de San Lorenzo con los hermanos Romero.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/IBQXmS7rxP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2021

Respira San Lorenzo: "Uvita" Fernández solo recibió una fecha de suspensión

El delantero Nicolás ‘Uvita’ Fernández recibirá un solo partido de suspensión por la roja que recibió en Vicente López tras agredir verbalmente al árbitro y podrá reaparecer ante Rosario Central, en el marco de la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Según lo revelado a Télam por fuentes de la entidad de Boedo, el atacante santafesino, de 25 años, será penalizado por “un partido”, razón por la cual se perderá el compromiso del lunes próximo ante Racing Club, en el Nuevo Gasómetro.