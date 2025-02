Papelón: Liverpool perdió y fue eliminado de la Fa Cup con un equipo del ascenso

El entrenador de los Reds Are Slot paró un once bastante alternativo pensando que le alcanzaría para superar a su rival. Sin embargo, el cambio de figuras no resultó como esperaba el DT que dirige a Mac Allister porque debido al gol de Ryan Hardie de penal en el segundo tiempo, después de que Liverpool dominara en el primero, su equipo quedó eliminado del certamen.

Con el marcador en contra, Slot decidió realizar modificaciones rápidamente y envió al campo a jugadores como Darwin Núñez. A partir de ese momento, Liverpool asumió mayor protagonismo con la posesión y comenzó a arrinconar al conjunto local, que se replegó completamente en su campo para defender la ventaja.

Cuando el partido se acercaba al final, un error entre el arquero Hazard y el defensor Katic le dejó una gran oportunidad a James McConnell. Sin oposición en la puerta del área, remató con el arco casi vacío, pero la pelota salió apenas desviada junto al poste izquierdo.

Minutos después, el arquero del conjunto del Ascenso demostró su categoría con una notable intervención. Doherty sacó un potente remate de volea desde media distancia, obligándolo a estirarse y desviar el balón con ambas manos hacia un costado, evitando el empate.

En el último suspiro del encuentro, Hazard volvió a ser clave para sostener el triunfo. Primero, tapó un cabezazo de Darwin Núñez dentro del área chica, despejando al córner con su mano izquierda. Luego, en ese mismo tiro de esquina, el arquero del Liverpool, Caoimhín Kelleher, conectó de cabeza, pero una vez más el portero del Plymouth reaccionó a tiempo y se quedó con la pelota.

Así, Liverpool quedó eliminado en la cuarta ronda de la FA Cup, mientras que Plymouth avanzó a la siguiente fase y enfrentará a Newcastle. Previo a esta histórica clasificación, ya había dejado en el camino a otro equipo de la Premier League, el Brentford.