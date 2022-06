Patronato venció a Colón en los penales y avanzó a octavos

Embed

El conjunto de Facundo Sava tuvo un mejor comienzo y rápidamente se acercó al área rival. A los 3 minutos Facundo Garcés cubrió una buena llegada de Raúl Lozano.

Los dirigidos por Julio César Falcioni tuvieron dificultades para imponer su juego y poco a poco sufrieron las llegadas de Patronato, que buscó con más intensidad la apertura del marcador.

Ante la incertidumbre del Sabalero, el Patrón comenzó a llegar con más facilidad y a los 19 dio un nuevo aviso. Tras un córner, Axel Rodríguez ganó en altura pero su cabezazo salió muy cerca del palo de Ignacio Chicco.

Con la tenencia del balón, Patronato se fue adueñando del encuentro y le impidió al contrincante crecer. A los 21 acarició el primer gol de la tarde: Diego García quedó mano a mano con el arquero visitante tras conectar con el pase de Rodríguez pero Chicco tapó con éxito.

La falta de claridad en el último pase, le impidió al elenco entrerriano concretar sus aproximaciones.

A los 28 el árbitro sancionó con la pena máxima una falta de Juan Cruz Guasone sobre Ramón Ábila y Colón tuvo una chance inmejorable. El Pulga Rodríguez se ocupó de disparar desde los doce pasos pero la gran tapada de Facundo Altamirano le impidió poner en ventaja a su equipo.

Si bien los de Santa Fe consiguieron crear jugadas con una mayor profundidad, las situaciones de gol fueron escasas y el primer tiempo finalizó en una igualdad sin goles.

Colón salió con todo al complemento y rápidamente generó peligro: Wanchope Ábila quedó mano a mano con el arquero rival pero la pelota salió cerca del segundo palo.

El elenco de Falcioni se fue animando más y a los 10 minutos celebró el primer gol del partido. Asistido por el Pulga Rodriguez, Ábila superó a Altamirano con su gran definición y clavó el 1-0.

Tras sufrir el gol, el Patrón no logró avanzar con la misma facilidad que lo hizo en la primera mitad y le costó crear jugadas que lo acerquen a un posible empate.

Pero la igualdad llegó a los 27 y a través de un golazo: Alexander Sosa se lució con un perfecto remate al ángulo y volvió a poner en juego a Patronato colocando el 1-1.



Los 90 minutos reglamentarios no fueron suficientes para definir el boleto a los octavos de final y los equipos se enfrentaron en los penales.



Patronato: X O X O O



Colón: X O X O X

El Patrón festejó el pase a los octavos de final de la Copa Argentina tras imponerse por 3-2 en la definición desde los doce pasos y en la siguiente instancia se enfrentará con el vencedor del cruce entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Flandria, que se medirán el miércoles venidero desde las 21.30 en Rafaela.

SÍNTESIS

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Juan Cruz Guasone, Francisco Álvarez, Facundo Cobos; Diego García, Jorge Valdéz Chamorro, Nicolás Castro, Sebastián Medina; Axel Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Andrew Teuten; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Luis Miguel Rodríguez, Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el segundo tiempo: 10m Ábila (C); 27m Sosa (P).

Cambios en el primer tiempo: 13m. Augusto Schott por Teuten (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Alexander Sosa por A.Rodríguez (P) y Juan Sánchez Miño por Schott (C); 18m Jonathan Herrera por Estigarribia (P) y Franco Leys por Valdéz Chamorro (P); 32m Juan Álvarez por L.Rodríguez (C) y Santiago Pierotti por Farías (C); 33m Juan Barinaga por Castro (P).

Incidencias en el primer tiempo: 28m Altamirano (P) le atajó un penal a Rodríguez (C).

Definición por penales: Para Patronato anotaron Sosa, Leys y Lozano. García y Barinaga desviaron sus remates.

Para Colón convirtieron Bernardi y Lértora. Goltz desvió su disparo, Altamirano rechazó el de Aliendro y Ábila lo estrelló en el palo.