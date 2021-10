Pavón: "Teníamos que ganar porque la gente lo merecía"

Embed "TENÍAMOS QUE GANAR PORQUE LA GENTE SE LO MERECE" declaró Pavón desde La Bombonera luego del triunfo ante Lanús. pic.twitter.com/pXf4RZRvmj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2021

En cuanto al penal que pateó en tiempo de descuento y determinó que los tres puntos quedaran en casa, Kichan contó: "Cali me dio la responsabilidad de hacer el gol. Me tenía mucha fe, sentía que tenía que hacer un gol, más que nada en lo personal porque no venía convirtiendo. Y hoy gracias a él se me volvió a dar".

En referencia a sus posibilidades de estar dentro del campo, explicó que "son decisiones del técnico si entro o no. Yo no soy el que lo elije, pero donde me toque voy a dar lo mejor de mí. Me estoy sintiendo cada día mejor para aportar a este equipo, que siempre se lo merece porque va para adelante".

Por último, se desligó de la sanción de Conmebol y prefirió no emitir opiniones al respecto: "No sé nada de lo de Conmebol. Eso lo maneja el club y no tengo por qué meterme".