Pedro Caixinha: "El equipo tiene que ser muy vivo"

De cara a la revancha de Talleres ante Vélez por los cuartos de final de la Libertadores, el DT Pedro Caixinha aseguró que "tendrá que ser un partido perfecto".

Pedro Caixinha, entrenador de Talleres, habló en la previa de la revancha con Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores y reflexionó: "Lo que no puede pasar otra vez es sufrir dos goles en saque de banda. Eso no vale en instancias de esta naturaleza, si lo hacemos es porque no merecemos pasar esta fase”.