Pelé, otra vez internado en terapia intensiva

Las primeras informaciones indicaron que su estado de salud es estable, pero se tomó la medida como precaución para un seguimiento más cercano.

El ex futbolista de 80 años (el 23 de octubre cumplirá 81) tuvo un problema de reflujo que le produjo exceso de somnolencia e hinchazón abdominal durante la noche del jueves, lo que motivó la decisión de los médicos.

pele.jpg

Edson Arantes do Nascimento, tal su verdadero nombre, había sido hospitalizado el 31 de agosto para exámenes de rutina en los que le fue identificado un tumor en el colon que le fue extraído en la cirugía a la que fue sometido el 4 de septiembre. Los resultados de los exámenes patológicos y de la biopsia del tumor aún no fueron divulgados.

El mismo Pelé había transmitido un mensaje optimista en sus redes sociales: "Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No piensen ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse un minuto de su día para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor y amor! Ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más un tiempo extra. ¡Estaremos juntos pronto!".