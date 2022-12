Pelé y su amor por el Xeneize: "quiero a Boca, a sus colores y a su gente"

"O Rei" tuvo especial admiración hacia un club puntual de nuestro fútbol: Boca Juniors. "Con Boca tuve una relación casi amorosa. El 'Dale Booo' puede impulsar a cualquier jugador del mundo a las mayores hazañas", señaló el astro brasileño en 1981, cuando Boca logró el Metropolitano gracias a las grandes actuaciones de Diego.

image.png Pelé: "Quiero a Boca, a sus colores y a su gente"

En otra entrevista a la El Gráfico, Pelé se puso la 10 "xeneize", regalo de Maradona, y señaló que: "quiero a Boca, a sus colores y a su gente".

"El jugador de Boca que no llega a estremecerse con el estímulo de su hinchada está enfermo o ejerce una profesión equivocada. Para el primer caso lo que corresponde es ir al médico y para el segundo no existe otra solución que dejar el fútbol", sostuvo el tres veces campeón del Mundo en el 2001.

image.png Palabras de Pelé: "Jugué en todos los estadios del mundo pero jamás sentí un terremoto cuando un equipo sale al campo como en La Bombonera"

Pelé jugó en cinco ocasiones en La Bombonera, siendo una de las más recordadas aquella final de la Copa Libertadores de 1963, su primera vez en el Templo azul y amarillo. El resto de los encuentros fueron un amistoso en 1964 y un pentagonal internacional en 1968, también de carácter amistoso.

"Jugué en todos los estadios del mundo pero jamás sentí un terremoto cuando un equipo sale al campo como en La Bombonera", sostuvo en relación a aquella final continental de 1963. La ida había terminado 3-2 para Santos y, la revancha, en Buenos Aires, estaba 1-1 hasta que "O Rei", a ocho minutos del final, liquidó la serie con un golazo. El público xeneize se rindió con aplausos ante semejante crack mundial.

Boca Juniors 1 x 2 Santos _ Final _ Libertadores 1963.mp4 La recordada final de la Copa Libertadores de 1963

"Algunas de mis mayores emociones, como jugador y como hombre, las viví en la Argentina, en la Bombonera y en Boca", afirmó quien empezó a sentir predilección por Boca motivado por la admiración que le tenía a sus compatriotas Valentim, Mourinho y Orlando, próceres que vistieron la casaca azul y oro en los 60.

En esa misma década, el entonces presidente de Boca, Alberto J. Armando, quiso fichar a Pelé, aunque su llegada no pudo hacerse realidad. Años más tarde, el propio jugador se refirió a la oportunidad que tuvo de vestir la azul y amarilla, sintiéndose muy halagado por ello. "No importa, sólo vale recordar cómo me sentí en ese instante, pensando que recibiría el aliento de aquella inmensa masa humana gritando mi nombre".

https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1608550081191452672 Descansa en paz, O Rei pic.twitter.com/s09SdUWMFo — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 29, 2022

Tras la noticia del fallecimiento de Pelé, a sus 82 años, desde las redes sociales oficiales de Boca lo despidieron con un sentido homenaje: "Descansa en paz, O Rei".