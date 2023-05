Ney tiene contrato con PSG hasta junio de 2025 pero le gustaría cambiar de aire después de una temporada afectada por las d uras críticas de los hinchas y las reiteradas lesiones. Ahora, se está rehabilitando de su última operación, de ligamentos en el tobillo, que lo mantendrá inactivo hasta julio. El club tampoco vería con malos ojos desprenderse de un contrato alto como tiene el crack brasilero.

El Manchester United, Chelsea y el Newcastle también tienen interés en Neymar. El United podría usar a Casemiro, volante del club, para que lo convenza. Ambos tienen una gran relación que forjaron en la Selección de Brasil. Sin embargo, el problema principal, que limita a los clubes que lo quieren con su camiseta, es su ficha descomunal frente al Fair Play Financiero.

Guardiola y Neymar solo hablaron de pretensiones de cara a la próxima temporada. Ney jugó solamente 29 partidos esta temporada por sus lesiones, mientras que Mbappé 42 y Messi 40. En esos 29 encuentros, marcó 18 goles y dio 15 asistencias. En total, lleva 173 partidos, 118 goles y 75 asistencias en seis temporadas en el club. Es el cuarto máximo goleador de la institución, a la que llegó en 2017 procedente del Barcelona en un pase récord de 222 millones de euros.

A diferencia de otros jugadores que también están lesionados, como Kimpembe, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Marquinhos y Achraf Hakimi, el brasilero no estuvo en los festejos de la consagración del PSG en la Ligue 1, otra señal de que no está feliz y no se siente o quiere ser parte del club. El crack se fue a ver la Fórmula 1 a Mónaco con amigos. ¿Buscará volver a ser feliz en el fútbol con Pep en Manchester? Se sabrá en las próximas semanas.