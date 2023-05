Ricardo Gareca reveló tras el empate con River y llegar a 9 fechas sin triunfos con Vélez: "Necesito pastillas para dormir".

Vélez empató con River y llegó a 9 fechas sin triunfos en la Liga Profesional con seis empates y tres derrotas. Se ubica 22° con 18 puntos, apenas cuatro puntos más que Arsenal, el último del campeonato. Y si no logra levantar peleará este año por no descender a la "B" por la tabla anual, donde se irá el último. Su gran 2021 hace que no se preocupe por su promedio, pero no contará para 2024 y estará con la calculadora porque el 2022 fue pésimo. Ricardo Gareca contó que le está afectando este presente.