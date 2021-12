Pep Guardiola reveló qué jugador pasará al Barcelona

Luego de la inesperada salida de Sergio Agüero, la dirigencia del conjunto catalán se vio obligada a conseguir un nuevo jugador para el frente ofensivo. El entrenador español confió que ambos clubes están muy cerca de llegar a una acuerdo por Ferrán Torres.



El extremo español surgió en la cantera del Valencia y en reiteradas ocasiones mostró su interés por volver a su país natal ante la gran competencia que existe en la delantera del conjunto inglés.



Según trascendió, el acuerdo entre los clubes sería de 55 millones de euros más 10 millones de bonus y un contrato de cinco años.

El entrenador Josep Guardiola habló del tema y comentó: "Él (Ferrán Torres) no me dijo nada oficial, entonces no puedo contestar. Yo sé que están negociando y creo que están cerca. Eso es todo. Cuando el club lo anuncie, estará hecho. Por ahora no me habló ni me escribió de que se realizó la venta”.

Al ser consultado acerca de si estaría decepcionado de su salida, reflexionó: “Absolutamente no. Quiero que estén felices mis jugadores, lo dije muchas veces. Se lo dije a él cuando me lo vino a decir y con otros jugadores. Si no estás feliz, tenés que irte. Se tiene que quedar la gente que quiera. No somos un club como otros que se quieren ir, ir, ir y el CEO o el presidente dicen no, no, no, quedate. Yo le doy mi opinión al club de manera diferente. La persona que no quiera estar, se tiene que ir. Otro tema es el acuerdo entre los clubes y los jugadores. Ese no es mi problema”.

Guardiola continuó con el tema y agregó: “Si el jugador se quiere ir, el club tiene que llegar a un acuerdo con el otro equipo. Si el club no acepta la oferta, hagan lo que hagan te tenés que quedar. Por eso los jugadores tienen maravillosos agentes capaces de negociar entre los medios y trabajar en la sombra usando sus armas para cerrar los acuerdos. Es lo que tienen que hacer".



"No es el caso de Ferrán, es de todos. Te querés ir porque no estás feliz acá, sentís que vas a hacer más feliz en otro lugar, tenés que irte. La carrera de los futbolistas es corta. En un día se terminó. Por eso si se quiere ir, absolutamente no voy a estar decepcionado. Es su deseo y si los clubes llegan a un acuerdo, estaré feliz por él”, concluyó.

Se estima que en los próximos días llegará la confirmación oficial por parte de ambos clubes y así Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, tendrá el refuerzo que realmente anhelaba para afrontar el 2022 de la mejor manera.