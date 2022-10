¿Pipo Gorosito se va de Gimnasia?

Una de las condiciones que puso el DT de 58 años para poner la firma fue que no le desmantelen el equipo para poder así sostener la competitividad a nivel local y llevarla también al plano internacional. En ese sentido, las continuidades de Rodrigo Rey, Agustín Cardozo y Cristian Tarragona fueron casi garantizadas por parte de la CD, a pedido del técnico.

Embed Esta noche, Pipo Gorosito firmó junto al presidente Gabriel Pellegrino la renovación de su contrato en el Club.#AguanteGimnasia pic.twitter.com/HlGiRtFoVC — #Gimnasia (@gimnasiaoficial) October 20, 2022

Sin embargo, hay un factor condicionante: las elecciones (no tienen fecha confirmada pero se estiman para el 26 de noviembre). Si bien aún no fueron presentadas las listas que competirán por la presidencia -aunque no se descarta la posibilidad de que haya una lista única de unidad-, todos los candidatos estarían de acuerdo con que Pipo siga en el Lobo. Aunque... "Es muy difícil si no sigue (Gabriel) Pellegrino, él nos llevó, nos trajo, nos bancó. Sería muy ingrato seguir sin él", dijo Gorosito en Radio del Plata.

Por otro lado, el entrenador Tripero contó sobre la situación económica del club y Pellegrino: “Tiene un desgaste de seis años, que lleva poniendo guita de su bolsillo, puso una fortuna en el club. Si uno es hijo o amigo, en cualquier club le aconsejaría que la guarde. Es el tipo que constantemente salva las papas”.

312175880_10160671800629314_6474749798552229687_n.jpg Pellegrino y Pipo, al momento de la firma del DT.

Además, agregó: “Después de seis años sufre un desgaste, por decisiones buenas, muy buenas, no acertadas en algunas ocasiones". Y cerró: "Hoy estamos viendo cómo se sigue, parece que habrá unión en varias listas, que le vendría muy bien a Gimnasia. La gente que más dinero tiene en La Plata es de Gimnasia, sería bueno que se unan para tirar para el mismo lado".

