Pol Fernández fue presentado en Boca: "Vine a ayudar"

El mediocampista llega proveniente del Cruz Azul de México tras extensas negociaciones y se suma a las anteriores incorporaciones de Darío Benedetto y Nicolás Figal para tener su tercer ciclo en el Xeneize. Puntualizó que su arribo se produce en un "muy buen momento" y que está dispuesto a "ayudar para lo que el equipo necesite".

"Cuando se dio la posibilidad de poder volver al club, de parte mía no lo dudé. Estaba muy ansioso porque se de, pero siempre me mantuve al margen porque había conversaciones de club a club en las que no tenía participación, ni poder de decisión. Estoy muy feliz de que pudieron llegar a un acuerdo y estar hoy acá", detalló Fernández.

En cuando al sector de la cancha donde podría jugar, Pol explicó que "Si me toca estar por izquierda o por derecha, para mi es indiferente. Voy a tratar de aportar lo mío". En ese sentido, dijo que se siente "bien futbolísticamente" aunque " Se que voy a tener que hacer algunos trabajitos extras para estar a la par de los chicos, porque hicieron una muy buena pretemporada".

Por otro lado, se refirió a su relación con Juan Román Riquelme y aclaró: "Con Román hablé mucho durante este tiempo, no solo de fútbol sino también temas de la vida. Queda claro que tenemos un aprecio mutuo".

En otro momento de la conferencia, el presidente de Boca Jorge Ameal tomó los micrófonos y lamentó la muerte del ex directivo Roberto Digón, a quien calificó como "gran persona y dirigente" y le agradeció "todo lo hecho por la institución" en sus años en el club entre la década de los noventa y la del 2000.

Pol Fernández fue formado en la cantera de Boca y cumplió dos ciclos previamente. También pasó por Rosario Central, Godoy Cruz, Atlético de Rafaela y Racing en el país. Con la camiseta del "Xeneize" conquistó una Copa Argentina, una Superliga Argentina y una Copa Diego Maradona aunque ahora pretende ir "por todo".

JORGE BERMÚDEZ NO DESCARTÓ LA LLEGADA DE OTROS REFUERZOS

El ex defensor colombiano y actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca, Jorge "Patrón" Bermúdez, aseguró que no se conformarán con las tres incorporaciones que llegaron hasta el momento (Benedetto, Figal y Pol Fernández) y anticipó que seguirán trabajando para el bien del club.

"No nos conformamos con esto. Queremos más y vamos a estar todos los días trabajando y queremos lo mejor para la institución. No nos retiramos pero estamos felices por los jugadores que han llegado. Estamos atentos todos los días las 24 horas", enfatizó.

Mientras tanto, el plantel se entrena en el predio de Ezeiza con vistas al amistoso que disputará contra Gimnasia y Esgrima de La Plata este viernes por la mañana, previo al inicio de la Copa de la Liga Profesional, en la que enfrentará a Colón de Santa Fe.

Por último, cabe destacar que Benedetto tiene una molestia en la espalda que no le permitió entrenarse el martes ni formar parte de la práctica de fútbol. De todas maneras, no pasará a mayores y podrá estar ante el Lobo. Para mañana, se aguardan los regresos del lateral derecho Luis Advíncula y del central Carlos Zambrano, quienes el martes jugaron para Perú ante Ecuador el partido por las Eliminatorias Sudamericanas en Lima.