Pol Fernández: "Sabíamos que estábamos en deuda"

"Queremos empezar a encontrar un funcionamiento, hoy hicimos bien las cosas. Lo merecíamos, lo necesitábamos y a partir de esto vamos a trabajar mejor", remarcó.

Al ser consultado por los cambios que realizó el equipo para tener un mejor rendimiento, el mediocampista declaró: "Estuvimos un poquito más sueltos. Los primeros 20 minutos fueron buenísimos, encontramos la diferencia y después la supimos manejar".

Haciendo referencia a su gol, Fernández expresó: "Es algo que me vienen pidiendo. Trato de hacerlo seguido, encontrar los momentos justos y a veces no se me da. Hoy por suerte entró".

Quien también habló fue Alan Varela. "Lo necesitábamos. Dimos una mala imagen el partido pasado y hoy se nos dio muy bien", analizó.

"Tuvimos mucha movilidad y sacrificio en el medio. Eso ayudó mucho al equipo", concluyó.