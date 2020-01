Ponzio y Borré: el sentido de pertenencia y las claves del River puntero

La de Borré tampoco sé quedó corta. “Siento y creo que hay que ser agradecido. Cuando yo no estuve bien, me ayudaron y acompañaron y me hicieron crecer. Acá hay grandes amigos y por eso se duda en irse. No te querés ir nunca de este lugar, siempre hay nuevos retos y nuevos desafíos”, aseguró el goleador.

El puntero vive este sentido de pertenencia que ambos jugadores repitieron varias veces y que reconocen en el club como un lugar donde siempre quieren volver. “Acá sobran ganas de volver todo el tiempo, por los objetivos, por las ideas claras… Hay una iniciativa y una línea muy clara, incluso los que se fueron llaman y quieren volver. Por eso estoy acá y quiero terminar aquí”, cuenta Ponzio, que es el sobreviviente de todo el proceso de Gallardo.

Luego, ambos hablaron de sus momentos personales y Borré, que es el goleador, fue muy claro: “En lo personal estoy sintiéndome mejor, porque con el tiempo todo es más natural y todo fluye. En cuanto a ser goleador, es un orgullo, más siendo extranjero”.

Y enseguida, agregó: “Igual el valor de lo individual es algo que tiene que ver con el equipo. Sin ellos no podría estar donde estoy, y lo mejor es que los goles sirvieron para ser punteros y eso es lo que queremos”.

Esperando su momento, Ponzio también indicó: “Volver a jugar de titular ilusiona, pero sé cuál es mi situación. Cuando lo dispone el entrenador me gusta ser una selección y jugar. Yo estoy para aportarle al grupo”.

Al final, el capitán explicó por qué River es puntero: “Hoy estamos arriba por el trabajo que hacemos desde el año pasado. Con el partido menos que teníamos era una responsabilidad, y pudimos ganarlo en una cancha difícil. Puede ser que el momento sea bueno, pero todos los años estuvimos buscando. Ahora puede ser mejor porque no hay tanta competencia, pero la liga es competitiva, el lote arriba es muy parejo. Si nosotros logramos imponernos tenemos muchas posibilidades de ser campeones”.

La actividad y Quintero

Juan Fernando Quintero se ríe y corre sin problemas junto a Nicolás de la Cruz porque ya está recuperado de la gastroenterocolitis. Como se entrenó a la par del resto de sus compañeros en una rutina de tareas aeróbicas y de gimnasio, es probable que vuelva a la lista de concentrados para el fin de semana.

En cuanto al equipo, y con los regresos de Lucas Martínez Quarta y Nicolás de la Cruz, y tras quedar confirmado que Gallardo podrá contar con Igancio Fernández, el equipo sería con: Armani, Montiel, Martínez Quarta, Pinola y Casco; Ponzio, Enzo Pérez, Nacho Fernández y De La Cruz; Borré y Matías Suárez.