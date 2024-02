Por qué hoy se celebra el Día Internacional contra la homofobia en el fútbol

Fashanu nació el 19 de febrero de 1961 en Londres, Inglaterra. Comenzó su carrera como profesional en 1978 en el Norwich City, donde se desempeñó durante varias temporadas hasta que el Nottingham Forest pagó un millón de libras por su pase.

Ese traspaso significó la inversión más grande de un club por un jugador negro, otra de las barreras que logró romper en su corta trayectoria. Poco tiempo después comenzaron los rumores sobre su homosexualidad y como consecuencia de eso fue cedido a préstamo a Southampton.

image.png

Más tarde deambuló por distintas instituciones como Manchester City, West Ham e Ipswich Tow. Pese a sus cualidades futbolísticas, debido a las críticas sobre su orientación sexual nunca pudo encontrar tranquilidad y afianzarse en un conjunto. Tras una acusación falsa de violación que le ocasionó una depresión aún más agobiante, se suicidó en 1998.

El 17 de mayo de 1990 la Asociación de Psiquiatría estadounidense eliminó a la homosexualidad del Manual de Diagnóstico y Estadística de los trastornos mentales (DSM, por sus siglas en inglés). Hasta ese momento, ser homosexual era sinónimo de estar enfermo.

Es difícil saber qué influencia tuvo en Justin Fashanu la despatologización de la homosexualidad. Lo cierto es que cinco meses después, en una entrevista con The Sun, se convirtió en el primer futbolista profesional en actividad en declarar públicamente que era gay.

image.png

Las reacciones no fueron de apoyo. Manifestó haber sido objeto de burlas y recibir insultos por parte de los hinchas. Su propia familia le dio la espalda. John, también futbolista profesional, declaró a The Voice: “Mi hermano es un paria”.

Unos meses después fue acusado de violación por un joven de 17 años en EE.UU. La policía interrogó a Fashanu, pero no lo detuvo. El ex futbolista volvió a Inglaterra. En septiembre de 1998 la investigación judicial se cerró por falta de pruebas.

Justin Fashanu nunca se enteró. Cuatro meses antes se había ahorcado en un garaje. Tenía 37 años. Dejó una nota en la que decía: “Ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y mi familia”. Y agregaba: “Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz”. En memoria de Justin Fashanu, cada 19 de febrero se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol.

image.png

Mientras tanto, en Argentina no hay futbolistas profesionales varones en actividad que hayan hecho pública su homosexualidad. De hecho, son pocos los casos a nivel mundial probablemente por el machismo que existe en el fútbol y la importancia de éste para el futbolista, dado de que más allá de su pasión es su trabajo.

Algunos (pocos) jugadores de nuestro medio se animaron a hablar del tema, como el Monito Martín Vargas. ¿Cuántos jugadores somos en el fútbol argentino? ¿Vos decís que no va a haber uno que sea homosexual? Esa persona está sufriendo, el chiste está todo el tiempo”, lanzó en 2018 cuando era futbolista de Vélez.

En el mismo sentido opinó ya retirado Daniel Osvaldo en 2017: “Claro que hay homosexuales en el fútbol, pero tienen miedo de confesarlo. El fútbol es machista y no está preparado para admitirlo. Los jugadores gays serían destruidos por el medio”.

Así sucedió en el caso más recordado en Argentina, que no fue el de un jugador, sino el de un árbitro, Fabián Madorrán. Señalado como homosexual por sus propios colegas, fue echado de la AFA en 2003, diez meses antes de que se quitara la vida de un disparo en la ciudad de Córdoba.