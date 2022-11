Portugal y España golearon y llegan afilados al Mundial

En el estadio José Alvalade, de Lisboa, Portugal derrotó 4-0 a Nigeria con dos goles de Bruno Fernandes, uno de Gonçalo Ramos y otro de Joao Mario. Cristiano Ronaldo no jugó. Los lusos viajarán a Qatar para debutar el jueves frente a Ghana, por el Grupo H; mientras que los africanos no clasificaron al Mundial.

En el estadio Amman International, España le ganó al local Jordania por 3-1 con goles de Ansu Fati, Gavi y Nico Williams y, luego del encuentro, partió hacia Doha. Integrará el Grupo E y se estrenarán el miércoles frente a Costa Rica. Hamza Al-Dardour descontó para los asiáticos, que juegan la Copa del Mundo.

En el estadio Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, Marruecos también se impuso para llegar con confianza a la cita mundialista: fue 3-0 ante Georgia. Las luces se las llevó Hakim Ziyech, volante del Chelsea que volvió a la Selección y convirtió un gol de mitad de cancha. Los dos restantes fueron de Youssef En-Nesyri y Sofiane Boufal. Los africanos integran el Grupo F, con Bélgica, Canadá y Croacia.

Y justamente Canadá dio el golpe de la jornada al vencer a Japón por 2 a 1 en el Estadio Al-Maktoum, en EAU. Yuki Soma abrió el partido para los nipones, pero Steven Vitória y Lucas Cavallini, de penal y en la última del encuentro, lo dieron vuelta para los norteamericanos, que sueñan con ser la sorpresa del Mundial.

Por último, Ghana sorprendió a Suiza, que venía afilada con victorias al hilo frente a España, Portugal y República Checa. En el estadio Zayed Sports City, los africanos liquidaron el trámite sobre la mitad del segundo tiempo, cuando en cuatro minutos, Mohamed Salisu y Antoine Semenyo marcaron los tantos y decretaron el 2-0.

La otra Selección mundialista que iba a tener acción era Costa Rica, que tenía cerrado un amistoso contra Irak, en dicho país. Pero se suspendió horas antes por un tema de pasaportes. "Veníamos con la condición de que no sellábamos nuestros pasaportes, era un acuerdo no negociable, pero como insistieron no habrá vuelta de hoja. No podemos hacerlo porque con un sello de Irak tendríamos muchos problemas", explicó Gina Escobar, la jefa de prensa de la Federación de Costa Rica.

Las complicaciones que podrían sufrir los costarricenses están vinculadas a los reparos que les pondrían en las ocasiones que deseen ingresar a los Estados Unidos por haber estado en Irak. Costa Rica es miembro de la CONCACAF, por lo que los jugadores ticos viajan con frecuencia EEUU para disputar encuentros de eliminatorias o de la Concachampions, el torneo continental de la región.