Cristiano Ronaldo anticipó que Qatar sería su último Mundial

"Es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre tienen respeto y son de Argentina. Mi novia es de Argentina. Muy bien. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol", contó sobre Messi el Bicho en una entrevista concedida al diario español Marca.

Y añadió: "Es un jugador increíble. Mágico. Top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Imagínate 16 años. Entonces, tengo una gran relación con él. No soy amigo, pero es como un compañero de equipo", enfatizó.

En cuanto a las posibilidades de que Qatar sea su última cita máxima con Portugal, explicó: "Es difícil decirlo en este momento, porque mi estado de ánimo está, en este momento, en la Copa del Mundo. Probablemente sea mi última Copa del Mundo, por supuesto, mi quinta Copa del Mundo. No sé qué va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo diré nuevamente, los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso, o si no regreso, o si me quedo o lo que sea".