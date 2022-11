Los hermanos que jugarán el Mundial para distintas Selecciones

Iñaki Williams es delantero, tiene 28 años, y es hace ya varios años la gran figura del Athletic Bilbao. En el club vasco lleva 355 partidos y 80 goles convertidos desde que debutó en 2014, y pese a que reiteradas veces recibió ofertas recibió de clubes importantes de Europa, siempre priorizó quedarse en San Mamés, donde tiene contrato hasta 2028. A priori, jugador de un equipo.

Iñaki jugó en las Selecciones Juveniles de España y hasta debutó en la Mayor en 2016, en la previa de la Eurocopa. Pero luego no participó del certamen, y aunque luego volvió a ser citado, tampoco disputó el Mundial 2018. Al no haber jugado competencias oficiales de FIFA, estaba habilitado para representar a otra Selección. Por eso, en junio de este año, anunció que empezaría a vestir la camiseta de Ghana. Sus padres son del país africano y emigraron a España como refugiados antes de que él naciera.

6372526348d0f_1200.jpg

Iñaki reveló el por qué de la decisión de jugar para los Black Stars: "El presidente de la Federación y el entrenador me lo propusieron antes de clasificarse para el Mundial. Les dije que lo debía pensar, meditar y hablarlo con la gente que me quiere. Tuve una charla con mi abuelo en verano que me marcó, porque no lo tenía muy claro. Ha trabajado mucho en su vida y me dijo que le gustaría mucho verme con Ghana en el Mundial e intentar llevarla a lo más alto. El tren de las siete pasaba a las siete y me decidí a subir. No me arrepiento de nada. Creo que me va a enriquecer mucho como persona, esto aún más, y deportivamente".

Apenas jugó dos partidos con el combinado africano, pero seguramente será uno de los nombres pesados de la Selección ghanesa en el Mundial, donde compartirá el Grupo H con Uruguay, Portugal y Corea del Sur. Llega al torneo con 5 goles en 15 partidos en lo que va de la temporada.

Nico Williams, su hermano menor, tiene 20 años y es una de las joyitas del fútbol español. A diferencia de Iñaki, nació en Pamplona, y se desempeña por todo el frente de ataque, principalmente por las bandas. En Athletic Bilbao debutó en Primera División en abril del 2021, y ya lleva 57 partidos disputados, en los que convirtió siete goles.

16644462990541.jpg

Tras pasos por la sub 21 española, recién en septiembre de este año debutó en la Mayor, en la UEFA Nations League. Así y todo, Luis Enrique decidió citarlo para el Mundial, como parte de la renovación que viene encabezando pensando a futuro, pero por la cual apostó también para ir a Qatar. "Yo tomo mis decisiones y él ha de tomar las suyas. Obviamente que me hubiera gustado poder jugar con él. Pero cada uno elige su camino. Él ha tomado esta, la respeto y la voy a apoyar siempre", dijo sobre su decantación por España.

Los hermanos podrían verse las caras en la Copa del Mundo en cuartos de final, si ambos pasan de ronda en fase de grupos y coinciden en el lado del cuadro, y luego superan los octavos de final. "Se me haría un poco difícil, siempre hemos jugado juntos. Sería bonito y ojalá se dé, aunque se nos haga difícil a todos en casa", admitió Nico. "Un par de golpes en la nuca antes del partido seguro que se lleva. Lo firmo con sangre poder jugar unos cuartos de final del Mundial contra mi hermano. Y ojalá caiga del lado de Ghana", opinó Iñaki.