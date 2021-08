PSG oficializó la llegada de Messi por dos años

"El Paris Saint Germain está muy feliz en anunciar la firma de Leo Messi por un contrato de dos años, con un año suplementario en opción", publicó PSG en su cuenta oficial.

Simultáneamente lanzó en sus redes sociales un video oficial en el que presentan a Messi y le desean fortuna al crack rosarino en su llegada al club de la capital francesa.

Asimismo, subieron fotografías en las que Messi posa en el estadio Parque de los Príncipes, donde PSG actúa como local, con la camiseta número 30, que es la que utilizará la "Pulga" en el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino y que usaba hasta el momento el cuarto arquero, Alexandre Letellier.

Messi llegó hoy a París para firmar el contrato con PSG, tras lo cual realizó la revisión médica, visitó el estadio Parque de los Príncipes y luego saludó a los fanáticos del equipo francés.

Mañana, a las 11 de Francia (6 de Argentina), Messi dará una conferencia de prensa en la que detallará los términos del acuerdo con PSG, se presentará formalmente y se informará cuándo debutará, con la posibilidad de que lo haga el sábado venidero cuando Paris Saint Germain reciba a Racing de Estrasburgo, a partir de las 16 de Argentina.

El club, cuyo plantel profesional es dirigido por el santafesino Mauricio Pochettino, difundió una fotografía en la que el crack que desarrolló toda su anterior campaña en el Barcelona luce una casaca de color azul con el número 30.

La institución, además, anunció que esa misma indumentaria, como una de color blanco, "ya está a la venta" de manera "en línea", con precios que van de los 82,99 a los 157,99 euros por unidad, de acuerdo con el talle solicitado.

PSG, que también tiene en sus filas a los argentinos Leandro Paredes (ex Boca Juniors), Angel Di María (ex Rosario Central) y Mauro Icardi (ex Inter de Italia), le otorgó la bienvenida a Messi colgando un video clip de presentación de casi 2 minutos, en donde se anuncia el arribo de "un nuevo trompo en París: Messi 2023".