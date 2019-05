¿Qué copa jugará Tigre tras la final ante Boca?

Después de la discusión mediática -se cruzaron entre Puerto Madero y Viamonte 1366- que terminó saldada tras un desayuno en “campo neutral”. Existió una reunión entre uno de los principales miembros del comité ejecutivo de Superliga y un dirigente clave en el día a día de la AFA en la que limaron asperezas.

Allí quedó claro que para Tigre solamente está en juego la Copa Libertadores y que no jugará la Sudamericana en caso de perder ante Boca.

El conflicto comenzó en semifinales, cuando la Conmebol publicó un comunicado en el que, sin nombrar a Tigre porque aún no era finalista, indicaba que los equipos que no estuviesen compitiendo en la primera división de sus ligas, no podrían clasificar a los torneos continentales.

Rápido, la Superliga le pidió a la AFA que interceda y la asociación intercedió en favor del equipo argentino, pero en la misma defensa cuestionó a la Superliga por no haber presentado en término los reglamentos de los torneos para su homologación vía comité ejecutivo.

El siguiente paso fue anunciar que Tigre, equipo que la próxima temporada jugará en la B Nacional y el domingo la final de Primera ante Boca, estaba habilitado a jugar también la Sudamericana, en caso de no imponerse en la final.

Ello despertó una nueva carta de la Superliga que cuestionó duramente a la AFA por “inmiscuirse en su espectro”, ya que la disyuntiva que generada, estaba aclarada por los propios clubes antes del comienzo de la Copa y, claro, sin saber cuales serían los finalistas.