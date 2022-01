Qué dijeron Chiqui Tapia y Pochettino sobre Lionel Messi

El presidente de AFA escribió en su cuenta de Twitter, donde manifestó: "Querido Leo, te deseo una pronta recuperación y que puedas transitar este virus de la manera más leve posible".

Asimismo, completó el mensaje expresando: "Acá te esperamos, para volver a disfrutar de tu magia, con esta camiseta que tanto amamos".

Querido Leo, te deseo una pronta recuperación y que puedas transitar este virus de la manera más leve posible. Acá te esperamos, para volver a disfrutar de tu magia, con esta camiseta que tanto amamos pic.twitter.com/bdYvYUDGHE — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) January 2, 2022

Por otra parte, el DT rosarino del equipo de París donde juega Messi, habló en conferencia de prensa y detalló: “Está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando dé negativo viajará para Francia".

En tanto, explicó que “hasta el momento es lo único que se sabe” y agregó que “Hasta que no dé negativo en Argentina no podrá viajar. Estamos esperando ese test que pueda certificarlo y después veremos las condiciones para ver si puede jugar o no".

Por último, cabe recordar que Paris Saint Germain confirmó este domingo que Messi y otros tres futbolistas del plantel, los españoles Juan Bernat y Sergio Rico y Nathan Bitumazala, más un integrante del staff, registraron Covid-19 detectable en las últimas pruebas PCR.