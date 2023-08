"Quiero ser como el 'Manteca' Martínez, colgarme del tejido. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica", había expresado Cavani alguna vez. Sin embargo, anoche no se trepó al alambrado después de su cabezazo contra Platense. "No hice el festejo en el alambrado porque me iban a amonestar y el partido se podía complicar", explicó.

Los anteriores goles de Cavani databan de enero pasado por Copa del Rey, cuando convirtió por duplicado ante Sporting de Gijón en un cotejo por Copa del Rey. "Todos los días trato de integrarme a mis compañeros para mejorar cada día más", cerró el ariete uruguayo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1692706836808429817&partner=&hide_thread=false PRIMER GOL DE CAVANI EN BOCA



El uruguayo debutó en las redes del fútbol argentino, apareció por atrás y de cabeza puso el 2-0 del Xeneize ante Platense#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zuteswm4OA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 19, 2023

Las repercusiones por el primer gol de Cavani en Boca fueron más allá de la Argentina. Napoli, el actual campeón de la Serie A de Italia, donde el delantero uruguayo jugó entre 2010 y 2013, lo saludó en sus redes sociales. "Boca, mi buen amigo. Felicidades Edinson Cavani por tu primer gol como Xeneize", posteó en su cuenta de Twitter.

La publicación en las redes sociales fue acompañada por una imagen de Cavani trepado al alambrado de La Bombonera festejando un gol con ambas camisetas, la del Napoli y la de Boca, un gesto que el delantero tenía pensado hacer cuando anotara su primer gol, pero que no se dio en el partido ante Platense "para evitar una amonestación", según confió luego del partido.

El uruguayo, la incorporación más importante en el mercado de pases del fútbol argentino, dejó un buen recuerdo en el club del sur de Italia donde brillara Diego Armando Maradona cuando vistió su camiseta durante tres años en los que jugó 138 partidos y anotó 104 goles. goles

Embed ¡@BocaJrsOficial, mi buen amigo!



Felicidades @ECavaniOfficial por tu primer gol como Xeneize. pic.twitter.com/gT1hkzm52F — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) August 19, 2023

Preocupación por otro problema físico de Langoni

El DT de Boca, Jorge Almiró, se mostró preocupado anoche por una nueva lesión que experimentó Luca Langoni, quien se retiró con dolor en el partido que el equipo xeneize le ganó por 3-1 a Platense, por la fecha inicial de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

“Estamos preocupados por la molestia de (Luca) Langoni. Nos dolió que se haya ido llorando otra vez de una cancha”, dijo Almirón. El delantero había ingresado al promediar la segunda parte por Exequiel Zeballos y no pudo terminar correctamente el partido, ya que se retiró con una molestia en el muslo izquierdo, producto de haber apurado una corrida en un pelotazo largo.

"Veremos si es una contractura o algo más grave. Es necesario hablar con los médicos para ver cómo el jugador se recupera de cara al futuro”, alertó Almirón. En caso de confirmarse el diagnóstico que se presume, Langoni sumaría el quinto desgarro seguido en lo que va de 2023.