Qué dijo el periodista que le puso un 3 a Lionel Messi

"Somos 4 o 5 los que puntuamos y luego hacemos una media. No es una falta de respeto, no lo hacemos para decir que un jugador es bueno o malo, es mostrar lo que percibimos de cierto jugador en cierto partido", empezó contando Barroso, quien trabaja en ese medio hace casi 20 años y es uno de los encargados de calificar a los jugadores.

"La nota de Leo no es una cuestión de nacionalidad, sino de esperanza. ¿Qué se espera de él? No es lo mismo lo que se espera de Soler. Messi no hizo un partido horrible, pero cuando tú estás en los octavos de la Champions, te esperas otra cosa. Es su responsabilidad que el equipo llegue al arco. Es obvio que también es algo colectivo, pero Neymar y Verratti también tienen un 3 por ese motivo", explicó la bajísima nota a Messi.

"Es difícil de hacer, porque hay 22 jugadores y no sabemos lo que pasa en las charlas, en las estrategias. Cada uno tendrá su opinión, pero depende también del resultado final, porque las victorias y derrotas son colectivas", sostuvo en este diálogo con ESPN el reportero francés. "Durante la primera hora no hubo ni un tiro al arco del PSG. Eso también se evalúa. No estuvieron al nivel que se esperaba", agregó.

Por último, el periodista también detalló que, para él, Mbappé es el jugador más importante del equipo. "Mbappé es imprescindible para el equipo porque tiene un perfil único. Por eso es tan importante. En el fútbol hay que anotar, y sin Kylian no hay profundidad y todo se hace más complicado", cerró Barroso.