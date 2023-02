Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Argentina Open

Alcaraz dio una muestra de su inactividad pero por en el último set sacó a relucir su clase para derrotar al serbio Laslo Djere sin mayores dificultades por 6-2, 4-6 y 6-2.

Quebró rápidamente el servicio de su rival para llevarse el primer parcial en alrededor de 30 minutos. Parecía que iba a ser una noche fácil para el español.

Sin embargo, el segundo set fue mucho más parejo. Djere tuvo cinco break points y los desaprovechó, pero cuando estaba 5-4 pudo quebrar el saque de su rival para llevarse el parcial inesperadamente.

Ahí reaccionó Alcaraz, que quebró en el primer saque del tercer set y de ahí en adelante mantuvo el control del juego para meterse entre los mejores ocho del torneo.

Ahora el español se medirá con el serbio Dusan Lajovic que le puso fin al sueño de Ugo Carabelli, quien cayó sin atenuantes por 6-3 y 6-1. El albiceleste jugó un buen primer set, pero luego se cayó y sucumbió ante su adversario, que ahora tendrá un duro escollo en el primer preclasificado.

Etcheverry se repuso tras perder el primer set y con un tenis de altísimo nivel se transformó en el primer clasificado del torneo a los cuartos del final, al vencer 4-6, 6-1 y 6-2 al español Roberto Carballes Baena.

En uno de los mejores partidos del torneo, Díaz Acosta estuvo muy cerca de dar el batacazo ante el segundo preclasificado, el británico Cameron Norrie. El argentino ganó el primer parcial, y pese a que sostuvo el nivel, no le alcanzó. Luego de un ajustado tie break, Norrie se llevó el partido y el pasaje a cuartos por 4-6, 7-5 y 7-6 (8-6).

En la próxima ronda, Etcheverry y Norrie se verán las caras en busca de un lugar en la semifinal.

Los octavos se cerrarán el jueves con los siguientes duelos: Dominic Thiem vs. Juan Pablo Varillas, Jaume Munar vs. Francisco Cerúndolo, Pedro Cachín vs. Lorenzo Musetti y Diego Schwartzman vs. Bernabe Zapata Miralles.