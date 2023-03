Zapelli nació el 17 de mayo del 2002 en Villa Carlos Paz. Dio sus primeros pasos como futbolista en un club de su ciudad natal, Atlético Carlos Paz. A los 11 años, pasó por las Inferiores del Villarreal. Estuvo un año y medio, pero por una regla de la FIFA que aumentó los controles de los fichajes menores, se tuvo que volver a Argentina.

Antes de irse a España, estuvo a punto de jugar en Boca. Al regresar, volvieron a contactarse con él, querían verlo. De hecho fue, pero al haber estado un mes sin entrenar, "hacía un pique y estaba muerto", mientras que los demás chicos "volaban". Estuvo tres días y se volvió. Recaló en 2016 en Belgrano para estar más cerca de la familia y "tranquilo por un tiempo", según contó el propio futbolista en diálogo con Si Nos Dejan.

Tras un buen paso por las Inferiores del Pirata, fue promovido a Primera y le llegó el debut como profesional en diciembre del 2020 ante Independiente Rivadavia, encuentro por la Primera Nacional. Tiene contrato con Belgrano hasta diciembre de 2025 y está teniendo un buen rendimiento en la actual Liga Profesional. En total, lleva 74 partidos y tres goles en el Pirata. De hecho, Racing puso sus ojos en él a fines del 2022.

En las últimas horas, el joven de 20 años fue convocado por la Selección Sub-21 de Italia para los encuentros del 24 de marzo ante Serbia como visitante y del 27 de ese mismo mes ante Ucrania en condición de local. La convocatoria sería para el 19 y, debería viajar a Roma para formar parte de los citados por la Azzurra.

En 2018, el volante ofensivo ha formado parte de la Selección Argentina Sub-17. Esto no le impide jugar para Italia. En su Instagram, @bruno_zapelli, la primera foto publicada es con el conjunto albiceleste. "Viviendo un sueño", escribió desde la AFA. Ahora, optará por defender los colores de la Azzurra.

Bruno Zapelli y la convocatoria para jugar para Italia: "Es un gran paso"

"No era algo que me esperaba, pero me pone muy contento. Es un gran paso. Voy a ir, a sumar experiencia, a conocer otro fútbol, otro juego, otra cultura. Eso sirve para mi futuro, para crecer, para conocer otros lugares", comentó Bruno Zapelli sobre su citación para jugar para la Sub-21 de Italia.

"Fue todo muy rápido, en la familia lo hablamos estos días, fue de un momento para el otro. Me avisaron la semana pasada que podía llegar a pasar para ver el tema de los papeles y todo eso, pero un día me dijeron que ya estaba la citación, me preguntaron si yo quería ir y bueno, acá estamos", agregó.

Y continuó en diálogo con TyC Sports: "Lo llamaron a mi viejo, hablaron con él para ver el tema de la ciudadanía. Después me lo comentaron a mí para ver qué pensaba, cómo me sentía, qué opinaba. Hablé un poco, me preguntaron si tenía ganas, y dije que sí. Es una experiencia única para aprender mucho y para crecer".

Por último, contó: "Me dijeron que, cuando llega la citación de la federación italiana, tiene que pasar por AFA para que lo vean, no sé por qué será. Me dijeron que sabían".