¿Quién lo dijo? "Ya no se debate más si es mejor el fútbol de Menotti o el de Bilardo"

En una entrevista con el diario El País, de España, el santafesino analizó la actualidad del fútbol mientras aguarda por un nuevo desafío tras su salida de Tottenham luego de cinco años y medio.

"Hoy en día, en cualquier cantera del mundo, lo que predomina es la capacidad de ese juego asociativo y posicional que ha invadido el fútbol mundial. Ya no hay más el debate Menotti-Bilardo como en su tiempo", afirmó Pochettino, quien siente que su paso por la Premier League cambió la mentalidad del fútbol inglés.

En otro tramo, Pochettino, de 48 años, defendió su decisión de rechazar una oferta de Real Madrid mientras estaba en Tottenham y se arrepintió de una frase suya cuando se lo vinculó a Barcelona.

"No quise faltar al respeto al Barcelona. Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Español me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará", concluyó.