ADEMÁS

Mercado de pases 2019: ¿Cómo incorporan los equipos para la Superliga?

"Yo no quisiera darle larga porque nunca me gusta hacer las cosas así, estoy muy agradecido con River porque me dieron la oportunidad", añadió en una charla con un TV colombiana.

Por otro lado, Juanfer resaltó que está muy bien con Gallardo y que "está orgulloso por tener un entrenador así porque es una persona que exige, que te quiere, y cuando tiene que decirte algo te lo dice".

Finalmente, añadió: "No me quiero ir de River por Gallardo, sacó lo mejor de mi y estaré muy agradecido".