Racing negocia por tres futbolistas y espera varias salidas

La Academia ya tiene algunas bajas confirmadas para la segunda parte del año: Óscar Opazo rescindió su contrato y partió al fútbol chileno, Matías Rojas quedará libre -se iría a Corinthians de Brasil-, Edwin Cardona fue separado del plantel y se encuentra en Colombia junto a su representante buscando ofertas, aunque no se descarta una rescisión, a Héctor Fértoli se le buscará salida y tiene ofertas.

Además, uno o incluso dos de los tres delanteros del plantel también podrían ponerle fin a su estadía en Avellaneda: Maxi Romero, a préstamo hasta fin de año desde el PSV holandés con opción de compra, Nicolás Reniero y Paolo Guerrero, a quien Gago no pidió. Ninguno de los tres convence con sus niveles.

Al mismo tiempo, el entrenador pidió seis refuerzos: un lateral derecho, un lateral izquierdo, un defensor central, un volante interno, un extremo y un centrodelantero de jerarquía. En ese sentido, la primera incorporación ya está abrochada: Agustín Almendra, ex mediocampista de Boca que firmó un precontrato y se sumará desde el 1 de julio.

contraofertaboca-almendrajpeg.webp Agustín Almendra disputó 69 partidos en Boca.

Mientras que en los otros puestos también comienzan a aparecer nombres, y por algunos Racing ya ha puesto primera: la Academia se contactó con Gimnasia de La Plata para preguntar condiciones por el lateral derecho de 23 años, Guillermo Enrique. Además, el zaguero central que pretende Pintita es Nazareno Colombo, de Defensa y Justicia (aunque Estudiantes de La Plata tiene la mitad de su pase).

También se supo que José Paradela, volante de River, y Javier Correa, delantero de Santos Laguna y con pasado reciente en Racing, son otros dos apellidos del gusto del DT. Ambos son casos difíciles ya que en Núñez no largarían con facilidad al zurdo, y en la dirigencia no están convencidos de hacer un desembolso de dinero por el atacante del fútbol mexicano.

Otro delantero que habría aparecido en el radar en las últimas es Cristian Olivera, uruguayo de 21 años que milita en el Boston River de su país -10 goles en 33 partidos- y a fin de mes deberá volver al Almería español, club dueño de su pase, ya que finaliza el préstamo.

Por otro lado, y si bien no se trata de refuerzos de por sí, Gago volverá a tener a disposición en la pretemporada a los volantes Leonel Miranda y Emiliano Vecchio, quienes están en la etapa final de la recuperación de sus respectivas lesiones ligamentarias. No así al extremo Johan Carbonero, quien también se rompió los ligamentos y recién volvería en octubre.

Racing ya no tiene chances de pelear por el título en la Liga Profesional, pero no por eso deja de tener objetivos importantes en este 2023: buscará ganar la Copa de la Liga Profesional, intentará dar ese salto de calidad que le viene faltando en la Copa Libertadores y superar los cuartos de final. Y por supuesto, obtener la clasificación para la Libertadores del año que viene. Pero necesita renovar el plantel, y Gago, junto a los dirigentes y el manager Rubén Capria, no quieren perder tiempo ni dejar detalles librados al azar.