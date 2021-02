Racing presentó oficialmente a Ezequiel Schelotto

El “Galgo” Schelotto firmó un contrato por tres años con la Academia luego de finalizar su vínculo con el Brighton de Inglaterra y tendrá su primera experiencia en el fútbolargentino tras realizar las divisiones inferiores en Banfield y emigrar a Europa antes de tener su presentación en Primera División.

“Tengo una sensación muy linda, el Cilindro es un estadio que tiene mucha historia. Es un sueño hecho realidad estar en el fútbol argentino y con la camiseta de uno de los equipos más grandes de Argentina y de Sudamérica”, declaro el futbolista de 31 años en su presentación oficial, que se llevó a cabo a través de las redes oficiales del club.

"Vengo a transpirar la camiseta y a dejar todo por estos colores"



Escuchá las primeras palabras de @GalgoSchelotto como jugador de La Academia



— Racing Club (@RacingClub) February 4, 2021

Con el arribo del lateral derecho, Juan Antonio Pizzi sumó una alternativa para el puesto de Fabricio Domínguez e Iván Pillud para los compromisos que Racing afrontará en la próxima temporada, que incluye la final de la Supercopa Argentina ante River el 24 de febrero en Santiago del Estero y la doble competencia por Copa Libertadores y Liga Profesional.

Cuando fue consultado por el sitio oficial respecto de sus características, Schelotto se describió como “un jugador que nunca se rinde y deja todo hasta el último minuto. A pesar de que pueda llegar a tener errores, lo voy a tratar de mejorar partido a partido”.

“Voy a transpirar la camiseta, a dar todo por estos colores y estar siempre agradecido de la confianza que me dieron, que la voy a responder adentro de la cancha”, añadió el jugador que disputó 13 temporadas en Europa jugando en Cesena, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma y Chievo Verona (Italia), Sporting de Lisboa (Portugal) y Brighton (Inglaterra).

DARÍO CVITANICH RENOVÓ SU VÍNCULO HASTA FIN DE AÑO

La otra buena noticia para el cuerpo técnico racinguista es que Darío Cvitanich firmó la renovación de su contrato hasta diciembre de 2021 con la institución de Avellaneda, donde acumula seis goles en 47 partidos jugados.

¡Darío firmó su contrato y va a seguir en Racing por un año más!



— Racing Club (@RacingClub) February 4, 2021

De esta manera, el futbolista de 36 años jugará su tercera temporada vistiendo la camiseta de Racing, luego de su llegada a principios de 2019, año en el que conquistó la Superliga 2018-19 y el Trofeo de Campeones ante Tigre.

“Mi deseo de continuar en Racing se pudo concretar con la firma de la renovación del contrato, algo que me llena de alegría. Me convencí de que es lo mejor y me hace feliz”, expresó el delantero al sitio oficial luego de estampar la firma.

LA CONTINUIDAD DE MARCELO DÍAZ ES UNA INCÓGNITA

Marcelo “Chelo” Díaz se encuentra recuperándose de la operación por un síndrome meniscal en su rodilla derecha y su futuro en Racing luego de la finalización de su contrato en junio de este año todavía está en duda.

Es que en declaraciones con la señal deportiva TyC Sports, el futbolista de 34 años declaró: “Tengo una decisión tomada sobre mi futuro y el club ya la sabe. Los que saben mi decisión son quienes lo necesitan. Ya he tomado una postura y se la comuniqué a Racing y a mis representantes. Veremos qué es lo mejor, pero en estos tiempos lo primordial es la recuperación”.

El mediocampista agregó: “Es una decisión personal, lo tengo asumido pero todo puede cambiar. No puedo decir qué ocurrirá en junio, cuando se termine mi contrato”.

En cuanto a su lesión, detalló que se encuentra “muy bien y recuperando fuerzas”, aunque adelantó que “todavía no hay una fecha exacta de vuelta pero estoy trabajando para acortar los tiempos”.

Por último, se refirió a la salida de Lisandro López y sostuvo que “a todos les cayó por sorpresa la salida, fue inesperada. Nos comunicó su decisión pero yo no la esperaba”. Y luego, habló de Milito: “Diego tuvo sus razones, ya se veía venir porque lo había dicho. El legado que dejan lo debemos seguir manteniendo y sosteniendo en el tiempo. Que los jóvenes se impregnen del Racing positivo”.

RACING ESPERA POR LA LLEGADA DE MAXIMILIANO LOVERA

Luego de concretar la llegada de Ezequiel Schelotto, la Academia aguarda por la llegada de Maximiliano Lovera, el volante argentino de 21 años que se encuentra en el Olympiacos y tiene todo cerrado para vestir la camiseta albiceleste la próxima temporada.

Lovera llegará a préstamo por un año con una opción de compra. De esta manera, el volante argentino tendrá su segunda experiencia en el fútbol local tras su debut en Rosario Central.