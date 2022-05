Racing se lo dio vuelta a Cuiabá y pelea la clasificación

Con esta victoria la Academia se ubica segundo con 9 unidades, las mismas que el líder Melgar, que tiene mejor diferencia de gol, pero la próxima fecha viajará a Avellaneda.

El conjunto blanquiceleste se adueñó del balón desde el primer minuto y con firmeza en el campo de juego intentó evitar que el rival crezca o genere peligro. En los momentos donde el local se hizo de la pelota, los argentinos la recuperaron rápidamente.

Cuiabá apostó a la contra y dejó que el contrincante se mueva con tranquilidad. Aún así ninguno asumió demasiados riesgos a la hora de atacar.

A medida que avanzó el tiempo, Racing fue perdiendo la dinámica y la tenencia del balón. La falta de efectividad en el último pase, no le permitió generar situaciones de gol.

La igualdad sin goles se rompió a través de un tiro libre a los 29 minutos. Marllon se anticipó en el área y de cabeza golpeó a la Academia colocando el 1-0 para el equipo de Brasil.

Aprovechando la confianza y la poca solidez de la defensa rival, el local volvió a llegar pero el palo del arco de Gastón Gómez le negó el segundo. Elton remató y la pelota terminó estrellando en el poste.

Prácticamente sin ocasiones claras y con dificultades para volver a dominar, los dirigidos por Fernando Gago no lograron revertir el resultado parcial y Cuiabá se fue al descanso con la mínima diferencia a su favor.

La Academia salió con todo al segundo tiempo. Con ánimo y un objetivo claro, a los 2 la visita alcanzó la igualdad. Tras un desborde de Tomás Chancalay y un pase atrás de Enzo Copetti, Aníbal Moreno no perdonó con un gran remate de fuera del área y anotó el 1-1.

El rendimiento del conjunto argentino mejoró notablemente luego de igualar y poco a poco se fue acercando al área del contrincante.

A los 13 Racing dio vuelta el resultado. Tras un exacto centro de Gonzalo Piovi, Enzo Copetti definió al lado del palo y le devolvió la alegría a su equipo anotando el 2-1.

Si bien el equipo de Avellaneda sufrió por momentos la presión y los intentos por parte del contrincante, supo aprovechar sus ocasiones para concretar y quedarse con una importante victoria que lo posiciona más que bien para avanzar en la Copa Sudamericana, ya que los dos últimos encuentros los jugará de local.

El conjunto de Gago volvió al triunfo dentro de la competencia internacional tras caer ante Melgar, que lo supera por diferencia de gol y con quien se cruzará en Avellaneda en la siguiente fecha, en dos semanas.

SÍNTESIS

Cuiabá: Walter, Joo Lucas, Alan Empereur, Marllon, Uendel, Marco Silva, Felipe Marques, Pepe, Valdivia, Alesson y Elton. DT: Luis de Oliveira Preto.

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.

Gol en el primer tiempo: 29m Marllon (C).

Goles en el segundo tiempo: 2m Moreno (RC), 14m Copetti (RC).

Cambios en el segundo tiempo: 12m Rodriguinho por Felipe Marques (C), 21m Cristhian Rivas por Marcao Silva (C), 23m Matías Rojas por Alcaraz (RC) y Jonathan Gómez por Fabricio Domínguez (RC), 29m Eugenio Mena por Piovi (RC), 32m Marquinhos por Valdivia (RC) y Jenison por Elton (C), 41m Nery Domínguez por Copetti (RC) y Javier Correa por Chancalay (RC).

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

Estadio: Arena Pantanal.