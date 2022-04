Racing superó 2-0 a Cuiaba y manda en su grupo

El encuentro arrancó con ritmo y la primera aproximación la obtuvo el conjunto local. A los 2, la Academia dio el primer aviso mediante un remate de Carlos Alcaraz que terminó en las manos del arquero João Carlos.

Embed

Los dirigidos por Fernando Gago buscaron atacar con rapidez y generar peligro en el área rival. Si bien los brasileños no se desesperaron por avanzar mitad de cancha, mantuvieron su buena técnica.

A los 12, João Carlos salvó a Cuiaba: Gabriel Hauche cabeceó y el arquero respondió bien desviando el balón.

A medida que fue avanzando el tiempo, Racing fue acumulando llegadas y situaciones que lo acercaron a la apertura del marcador. El local se adueñó del balón y le impidió al contrincante jugar con comodidad.

Luego de una búsqueda constante, la Academia festejó el 1-0. Tras un centro de Eduardo Domínguez, Javier Correa definió de cabeza y puso en ventaja a su equipo a los 27.

El conjunto argentino mantuvo su firmeza para mantenerse arriba y a los 37 volvió a inquietar a la visita. Correa sorprendió con un remate y el arquero brasileño se volvió a lucir con una buena tapada.

Los intentos por parte de Cuiaba no alcanzaron para llegar al empate y los argentinos se fueron al descanso con el resultado parcial a su favor.

En la reanudación, el conjunto de Avellaneda continuó siendo superior. Al equipo brasileño le costó recuperar el balón para imponer su estilo y acercarse a una posible igualdad.

El buen juego de Racing también se reflejó en el marcador y a los 20 amplió su ventaja a 2-0. Carlos Alcaraz ejecutó un tiro libre, que, tras pegar en el palo y en João Carlos, se transformó en el segundo del elenco blanquiceleste.



Con comodidad y confianza, el conjunto argentino supo mantener su diferencia y no dejó crecer al contrincante; que nunca logró acomodarse en el campo de juego para revertir el resultado.



Tras un muy buen partido, el equipo de Fernando Gago se quedó con una importante victoria y lidera su grupo de la Copa Sudamericana.

SINTESIS

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi, Fabricio Domínguez, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz, Leonel Miranda, Gabriel Hauche y Javier Correa. DT: Fernando Gago.

Cuiabá: Joao Carlos, Joo Lucas, Marllon, Alan Empereur, Igor Cariús, Rafael Gava, Marco Silva, Felipe Marques, Rodriguinho, André Luis y André Felipe. DT: Luis de Oliveira Preto.

Gol en el primer tiempo: 27m Correa (R).

Gol en el segundo tiempo: 20m Joao Carlos (C), en contra de su valla.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Pepê por Rodriguinho (C); 15m Elton por André Felipe (C) y Valdivia por Rafael Gava (C); 21m Edwin Cardona por Correa (R), Nery Domínguez por Sigali (R) y Éverton por André Luis (C); 26m Eugenio Mena por Alcaraz (R), Iván Pillud por Mura (R) y Jonathan Gómez por Miranda (R); 27m Alesson por Felipe Marques (C).

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).

Estadio: Presidente Perón.