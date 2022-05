Raúl Cascini: "Queremos a Battaglia para rato"

El primer momento de tensión que se vivió en el estudio de ESPN fue entre Oscar Ruggeri y Cascini, cuando el exzaguero de la Selección le consultó por un episodio que fue muy resonante: la bajada del plantel profesional del micro que los trasladaba luego de la derrota ante Gimnasia de La Plata.

"Para nosotros, no fue un error bajar a los jugadores del micro, Román quería hablar con ellos y alentarlos y así se hizo. Si los jugadores no hubiesen querido, se hubiera hablado. Después fue aclarada la situación con Sebastián, todo quedó normal. Los jugadores accedieron a hablar y está todo bien. Para mí no está mal y fue hablado. Las cosas se hablaron en el vestuario, y se fueron muy conformes con lo que Román les transmitió. Es el vicepresidente del club. todos aceptaron eso y así fue", dijo Raúl Cascini.

CY1m390KnZdzMeQd.mp4

El miembro del Consejo de Fútbol de Boca también habló sobre el actual técnico del club Xeneize: "Queremos a Battaglia para rato, claro que sí. Estamos muy conformes con él. Sabemos que tenemos que mejorar pero elegimos hacerlo con él, con este proyecto. Jamás vamos a hablar con otro técnico cuando uno esté en el club. Battaglia por ahora no está en duda".

xCh-KzmcXQuni2KN.mp4

Otro de los temas que se tocó en la entrevista fue sobre Carlos Tévez: "Desde que se fue, no hablé nunca con el. Éramos muy amigos antes, quizás se daña la relación con el cambio de funciones. Teníamos una relación de amistad. No tengo problema de ir a tomarme un café con él. Tampoco nos hemos peleado ni cuando estaba en el club. Amigo como soy con el Chelo, no, pero sí teníamos amistad. Siempre lo tratamos de maravillas cuando estaba en el club. Él tenía un contrato y se fue seis meses antes".

5YP3xiPTpZNZlez0.mp4

Otras frases resonantes de Cascini

-"Queremos ganar la Libertadores pero no para ganar las elecciones".

-"Yo creo que a Sebas le gusta jugar muy bien al fútbol. Quizás el equipo ideal en la cabeza de él todavía no lo pudo armar".

-"Si pasa de ronda (en la Copa Libertadores) creo que puede ser otra la situación".

-"Nosotros tenemos que agarrar la manera y el ritmo"

-"Creo que Villa es uno de los mejores jugadores de la Argentina".

-"En cuanto a equipos está muy parejo todos; River juega bien, no hay nada de malo en reconocerlo, pero cuando lo tuvimos que enfrentar le ganamos. Hay que saber cómo enfrentar a un muy buen equipo como es River, no estoy chicaneando".

-"Pavón está entrenándose muy bien, el club le está dando todo como corresponde como desde el primer día y esperando a ver qué pasa en junio".

-"Si Pavón queda libre habrá que ver alguna situación porque se le ha dado una plata a Talleres como pago del porcentaje de una futura venta"

-"Queremos que Toto (Salvio) se queda, haremos todo lo posible para que se quede".

-"Siempre nos interesó (Edinson) Cavani pero no estamos negociando. Pensábamos que en el mercado anterior de pases se podía dar".

-"Boca es candidato a ganar la Libertadores, por todo... Porque es Boca y es así, y todos lo tienen que entender de esa manera y rápido".