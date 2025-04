Real Madrid en llamas: crítica de Courtois y Ancelotti puso en duda su continuidad

"A veces hay que jugar más como un equipo y no tan individual", disparó el arquero. "A veces, hay que hacer autocrítica y mirar todo con atención. Si doblan marcajes a Vini o Mbappé, te sale una vez, pero no siempre. Metimos muchos centros, pero este año no tenemos un Joselu para ganar esos duelos: quizás necesitemos jugar más fútbol de equipo", analizó el Belga, quien fue de lo mejor del equipo en esta serie a pesar de contundente derrota con un global 5-1.

"Hemos perdido contra un Arsenal superior y hay que aceptarlo. Si queremos seguir adelante, tenemos que mejorar eso para seguir siendo buenos en ataque y en defensa. Hay que mirarlo todo y hacer autocrítica", explicó Courtois. Y rápidamente evitó entrar en alguna polémica con respecto al entrenador: "No hay ninguna duda con Ancelotti. El mensaje pasa y hacemos en el campo lo que él nos pide".

Sin embargo, fue el experimentado entrenador italiano quien no aseguró su futuro en el Real Madrid luego de esta dura eliminación: "Puede ser que el club decida cambiar. No sé dónde estaré la próxima temporada, no pienso en eso. Puede ser este año o el próximo año. El día que termine en este club solo puedo agradecer a este club, nada más. Después, si mi contrato se acaba hasta el final o no, me da igual".

“Hay que aceptar los palos que llegan. En los dos partidos Arsenal fue el mejor y hay que aceptarlo. Había que tener un momento que cambie la dinámica de la eliminatoria, pero nos encontramos con una dificultad para encontrar los espacios”, agregó el DT, quien también lanzó: “Cada jugador dio todo lo que pudo dar, pero lo que nos faltó fue actitud colectiva”. Un mensaje fuerte hacia el vestuario, que en los últimos años supo acompañarlo con títulos, pero que esta vez no estuvo a la altura de una serie de alto vuelo.

La prensa durísima con el Real Madrid: Ancelotti y Mbappé los principales apuntados

"Sin jugar a nada, no hay milagros", tituló el diario Marca, el principal deportivo de Madrid, para graficar el 1-2 contra el Arsenal de Inglaterra que concluyó con la eliminación del Real Madrid en la Champions League. Por su parte, L,Équipe, de Francia, se refirió al golpe para Mbappé: “Esta es sin duda una de las decepciones más inesperadas de su carrera. Ni un disparo a puerta, ni una sola ocasión, el francés nunca fue capaz de trazar el rumbo de una remontada que al final se quedó en nada más que un susurro antes del partido de vuelta”.

Por su parte, el periodista Santiago Siguero, para Marca, lo puntuó con un 4,5 a Mbappé y señaló: “No fue el Mbappé que se esperaba en noches como esta”. En la vereda opuesta, el matutino con sede en Barcelona, Mundo Deportivo, se regocijó por la actualidad del clásico rival y calificó la actuación de Kiki como “invisible” y “decepcionante”.