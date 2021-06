Real Madrid tiene nuevo DT: Carlo Ancelotti está de regreso

Mediante un video en sus redes sociales, elle dio la bienvenida al nuevo director técnico del plantel profesional:

Ancelotti se despidió del Everton de Inglaterra y ya es la nueva incorporación del Madrid para reemplazar a Zidane: "Me gustaría agradecer a la Junta Directiva, a los jugadores y a los evertonianos el tremendo apoyo que todos me han dado durante mi estancia en el club. Tengo un completo respeto por todos los asociados al Everton y espero que puedan alcanzar las emocionantes oportunidades que tienen por delante", expresó el nuevo DT.



"Aunque he disfrutado en el Everton, se me ha presentado una oportunidad inesperada que creo que es el movimiento correcto para mí y mi familia en este momento", agregó.

A sus 61 años, el italiano tendrá su segunda etapa dentro del Real Madrid. En la primera obtuvo cuatro títulos: una Liga de Campeones, una Copa de España, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Ancelotti llegó a un acuerdo por tres temporadas para regresar al conjunto madrileño, después de su paso por el Bayern Munich de Alemania, el Nápoli de Italia y el mencionado equipo inglés.



Mientras, Zidane se retiró del Real siendo el entrenador extranjero con más partidos en la historia del club y además el segundo más laureado; con once trofeos conquistados.