Ricardo Gareca habló sobre la posibilidad de dirigir a Boca

Si bien Gareca reveló que se encuentra en negociaciones para asumir como entrenador de la Selección de Ecuador, al ser consultado sobre la posibilidad de ser técnico del Xeneize comentó: "Son instituciones que forman parte de la carrera de un director técnico, pero a veces se tienen que dar las confidencias y a veces no suceden”.

Luego, contó que Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca lo llamó cuando dirigía Perú, pero no para llevarlo al Xeneize: “Me llamó sólo una vez para preguntarme por Zambrano y por Cueva, tenía interés por estos jugadores cuando yo era técnico de Perú”.

“Yo nunca había hablado con él y la vez que hablé con él me pareció un hombre muy centrado, ubicado… conmigo me mostró una cercanía llamativa. Me causó una gran impresión”, continuó Gareca.

Por último, el Tigre no le escapó a la pregunta sobre su supuesta proscripción en Boca por su ya mencionado cambio de vereda: “Me llegó ese rumor, pero desconozco lo que piensan. Sin lugar a dudas no les debe haber gustado, lo comprendo”.