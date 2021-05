Ricardo Zielinski espera hasta mañana para dar el equipo

El entrenador destacó que “los candidatos se ven en los 90 minutos, a pesar que muchos ven como favorito a Independiente haremos todo lo posible para tener una localía fuerte. Tenemos fe en hacer un gran partido, para eso trabajamos y en la cancha hablarán los jugadores”.

“Conozco la historia de los dos clubes y esperamos estar a la altura de lo que es Estudiantes. Apuesto a jugar bien y jugar bien es estar fino en los detalles. El otro día con Argentinos perdimos por eso cuando no lo merecíamos, por una jugada de pelota parada y un penal evitable”, remarcó el técnico.

Al referirse en la conferencia de prensa al rival puntualizó: ”Somos dos equipos de campañas parejas (los dos tienen 16 goles a favor y 10 en contra) con algunas diferencias en las formas. Nosotros tratamos de llegar más en bloque y de presionar más arriba, mientras que Independiente es un equipo que se repliega bien y busca salir rápido con delanteros de buen pie y veloces. Hay que estar atentos a eso, evitar pérdidas y retroceder bien”.

Sobre la campaña de Estudiantes destacó que “cumplimos la meta que nos propusimos en el inicio de estar entre los cuatro primeros, algo que mantuvimos en casi todas las fechas, y ahora tenemos otra y esperamos concretarla. Son cuatro cruces muy parejos, donde cualquiera puede ganar. Para eso hay que jugar mejor que el rival, estar atentos a los detalles. El grupo trabajó muy bien y con muchas ilusiones”.

Zielinski opinó sobre las características de equipo incómodo que le pusieron a Estudiantes y manifestó que “trato que juguemos el equipo que nos conviene a nosotros y no el que quiere el rival. Buscamos potenciar nuestras virtudes y minimizar las del rival, si eso es ser incómodo o complicado, lo somos”.

El plantel hará mañana un último ensayo en el predio de City Bell, con algunos movimientos tácticos, ensayo de pelota parada y práctica de penales.

El probable once titular iría con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Ángel González o Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Juan Sánchez Miño y Lucas Rodríguez; Leandro Díaz o Francisco Apaolaza y Martín Cauteruccio.

Zielinski también aprovechó la conferencia para enviarle sus condolencias a Julio Falcioni y comentó que “somos amigos, le mandé un mensaje y le mando también por este medio un fuerte abrazo”.

Además, evitó entrar en polémicas con Gabriel Milito por el reclamo que filtraron las cámaras sobre el juego directo de Estudiantes y afirmó: “me molestó mucho pero no voy a decir nada más, no quiero entrar en polémicas ni decir algo que después me arrepienta”.