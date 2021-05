Ricardo Zielinski: "Merecimos mejor suerte"

"Fallamos en la definición y lo pagamos caro. Después en los penales sabemos que puede pasar cualquier cosa y no tengo nada para reprocharles a los jugadores”, indicó el "Ruso".

Más adelante señaló: “El partido salió como pensamos, merecimos mejor suerte a mi criterio. Es cierto que carecimos de claridad, pero llegamos y tuvimos situaciones”.

“Independiente, con la expulsión, se replegó, renunció prácticamente a atacar y no pudimos convertir -agregó-. Se cerró y nos costó entrarle. En un partido parejo me parece que estuvimos más cerca, pero los detalles marcaron el resultado”.

Zielinski finalmente dijo: "Hicimos una buena campaña, queríamos seguir y no se dio. Fuimos regulares pero hoy no nos alcanzó. Tenemos una buena base para lo que viene, no nos alcanzó para más, aunque trabajamos para seguir compitiendo y no se dio”.