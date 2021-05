Riquelme: "No tengo dudas de que Cavani va a venir a Boca"

"Sigo hablando con él, creo que va a estar con nosotros el año que viene, hace más de un año que hablo con él. No tenía claro que iba a continuar en Inglaterra, en diciembre me dijo que tenía muchas ganas de venir, sería muy lindo contar con él. Lo único que le tengo que decir es que cuando jugamos en la Bombonera, la cancha se viene abajo y se mueve cuando está llena. No tengo dudas que va a venir a Boca. Es una estrella, estamos muy pero muy felices de tener a Marcos Rojo y ojalá podamos ver a Cavani festejar un gol acá", afirmó sobre Cavani.



Por otro lado habló sobre el superclásico e hizo hincapié el polémico penal ejecutado por Cardona. "Para mi es un genio del fútbol, hace cosas que le salen hacer a él solo. Son esos genios que se iluminan y cuando le salen las cosas bien nos queremos abrazar. Estamos muy contestos de tenerlos con nosotros, pocos se animan a hacer lo que él hizo en un superclásico".

Con respecto al rendimiento de River comentó: "Ellos no patearon al arco. Tienen mucha suerte. Hicieron el gol de un centro. Desde que llegamos, ganamos dos campeonatos. Las tres veces que nos enfrentamos a River, empatamos pero siempre fuimos superiores. Siempre estoy tranquilo, ya no juego más yo. No sufro, la verdad que no sufro porque miro las cosas con mucha tranquilidad. Necesitábamos ganar un mano a mano".



Por último se refirió a la presión constante que tiene por su cargo dentro del club. "Siempre que pasa algo, la culpa es de Riquelme, eso ya lo tengo claro. Estoy orgulloso que me voy morir bostero como todos los hinchas, estoy en el lugar que deseaba estar. Se que cuanto nos toquen las feas se la van agarrar conmigo. No tengo dudas que vamos a armar un equipo más competitivo todos los días, el hincha de Boca se puede quedar tranquilo. Yo vivo tranquilo porque sé lo que hago".