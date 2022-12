River comenzará el 2023 en lo más alto del ranking Conmebol

El Millonario comenzará el 2023 como el mejor equipo del continente de acuerdo al coeficiente calculado por el ente regulador, en el que suma rendimiento histórico con la última actuación continental.

En el tercer lugar aparece el campeón vigente de la Copa Libertadores, Flamengo (Brasil), con 8.603,7; y en el cuarto puesto aparece Boca Juniors, con 7.965,0. En tanto, Gremio de Porto Alegre (Brasil), Nacional de Montevideo (Uruguay), Paranaense (Brasil), Peñarol (Uruguay), San Pablo (Brasil) y Santos (Brasil) completan los diez primeros.

Entre otros equipos argentinos, Independiente marcha 13ro, Vélez Sarsfield es vigésimo, Racing Club figura en el puesto 22, Estudiantes de La Plata en el 23, Lanús en el 27, San Lorenzo en el 31, Defensa y Justicia en el 37 y Rosario Central en el 43.

En términos futbolísticos, este viernes el plantel de River completó una nueva jornada de su primera etapa de la pretemporada en San Luis. El entrenador, Martín Demichelis, comenzó a dar indicaciones tácticas a sus dirigidos, ya sin el defensor Tomás Lecanda, quien se rompió los ligamentos y tiene para 8 meses aproximadamente.

Por otro lado, toma cada vez más fuerza la llegada de Nacho Fernández al club tras su paso por Atlético Mineiro y su regreso se confirmaría en las próximas horas. De esta manera, el Millo tendría su segundo refuerzo tras la incorporación de Matías Kranevitter.

Además, en la práctica de hoy habló Pablo Solari, uno de los puntos altos de River en el último tramo de 2022, quien contó que "con Demichelis hacemos mucho de lo que ya veníamos haciendo" con Marcelo Gallardo.

Con respecto al saliente DT, Solari recordó: cuando lo vi a Marcelo por primera vez parecía un nene: no sabía qué decirle, cómo hablarle, me temblaba la boca... Tanto con él como con otros compañeros que los veía no sé si lejanos pero sí arriba porque los seguía por la tele. Hoy estar al lado de ellos es algo muy lindo”.

River continuará su pretemporada en San Luis y el 22 de diciembre jugará su primer amistoso frente a Unión La Calera de Chile. Luego tendrá un pequeño receso y retomará en Estados Unidos, donde tendrá otros tres amistosos.