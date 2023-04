“El cuerpo técnico y mis compañeros me dan la confianza para que pueda desarrollarme dentro de la cancha, me dan todas las herramientas y me toca poder ayudar desde ahí dentro”, explicó sobre su buen momento Barco, quien viene de asistir a Pablo Solari en el gol de la victoria agónica ante Newell's.

El futbolista formado en las Inferiores de Independiente llegó a River, a principio de 2022 desde Atlanta United, en condición de préstamo: por dos años con 4.400.000 de dólares como costo del mismo. El vinculo finaliza en diciembre y el Millonario pagará 7.000.000 de dólares más para quedarse con el 100% de la ficha del talentoso volante.

gonzalez pirez barco.jpg

En las negociaciones se estipuló que se pagará en 3 años con cuotas semestrales (en marzo y septiembre de cada año), por lo que terminará de abonar en el 2026. Vale destacar que el Millonario, para prever esta posibilidad, ya tiene acordado un vínculo con el delantero hasta diciembre del 2026, con una opción de extenderlo hasta fines de 2027.

Luego, el caso del marcador central es similar al de Barco, ya que también llegó cedido desde la MLS (Inter Miami) y se asentó como titular con la llegada de Demichelis: fue titular en los últimos ocho partidos de la Liga Profesional y aportó dos goles (ante Tigre y contra Racing de Córdoba, en la Copa Argentina). "Estoy disfrutando este momento", contó el defensor de 31 años.

González Pirez retornó al club en el mercado de pases de principio de 2022 mediante un préstamo por dos años con un cargo de 1.800.000 de dólares (el mismo se abonó en varias cuotas que rondaron los 100 mil dólares). Ahora, desde Núñez harán uso de su opción de compra de 200.000 dólares para quedarse con la totalidad del pase.