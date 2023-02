"No quería poner incómoda a la gente que estaba alrededor. No se negocia con los que le hicieron tanto daño a River. Yo sé lo que pasa en la calle, la gente no lo quiere. Cuando la gente te abrió las puertas del Monumental y vos los traicionaste, no hay vuelta atrás", aseguró el Beto, quien jugó tres partidos y dio una asistencia en el Mundial de 1978, el primero que conquistó la Selección Argentina y es ídolo total del Millonario, con el que incluso dio una vuelta olímpica en La Bombonera.

"Me invitó a ser parte de su proyecto diciéndome que era el máximo ídolo, pero le dije que no. Me ofreció hasta plata, pero le remarqué que si él iba para un lado, yo iba para el otro. Sabía que por su soberbia a River le iba a pasar algo malo", continuó Alonso hablando de Passarella en diálogo con D Sports Radio. Además, reveló que hubo un tiempo en el que no le dejó ir al Monumental y que su relación con él se rompió definitivamente cuando "nos llevó a la peor etapa de nuestra historia".

Por otro lado, el Beto elogió al nuevo Monumental, renovado y con capacidad para 83.196 personas: "Es una cosa impresionante. Es un orgullo para los hinchas y eso que todavía no está terminado. Para mi es el mejor estadio del mundo". Y le dio su apoyo a Martín Demichelis: "Lo veo como un muchacho de perfil bajo, que salió de la casa y conoce al club. Veo a un tipo sensato, incluso a la hora de hacer los cambios en un partido. Espero que le vaya bien. Cuando la vara queda tan alta se hace difícil porque la gente quiere ganar. De a poco le va a ir encontrando la vuelta al equipo, tiene herramientas para lograrlo. Yo sé que nos va a dar alegrías".